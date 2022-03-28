Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, от чего зависит ход российско-украинской войны.

Война и способность мобилизовать ресурсы держатся за руки.

В доиндустриальную эпоху скорость сожжения ресурсов в рамках активных боевых действий превосходила способность мобилизовать новые ресурсы.

Если война затягивалась как Столетняя война, то периоды активных боевых действий чередовались с долгими затишьями продолжавшимися годами. В ранний модерн, хотя способность мобилизовать ресурсы увеличилась, но стоимость армии выросла в разы. Армий и ресурсов стало хватать на несколько лет интенсивной войны, если обычно не удавалось втянуть новых антагонистов на своей стороне, но даже так все равно через определенное время садились за стол переговоров и договорились, потому что война сжирала ресурсы скорее чем удавалось их пополнять.

Отдельно достижению мира способствовали ограниченные цели сторон, ставшие нормой в период 1648-1789. Если цели не максималистские, то договариваться легче.

В индустриальную эпоху мобилизация ресурсов стала перманентной – скорость создания новых ресурсов соответствовала и преобладала темпу их сожжения. Войны заканчивались из-за не сколько невозможности мобилизовать новые ресурсы, а потому что уже тупо не было нечего и никак как в WWI или как совокупность побед в кампаниях и способности продолжать мобилизовать ресурсы когда враг уже не мог как в WWII. Кроме того, цели стали более максималистскими и договориться было тяжело. Идеология и национализм сыграли свою роль.

Были еще между двумя эпохами феномены Наполеона и Мольтке-старшего, которые любили/умели быстрые войны на аннигиляцию. Наполеону то удавалось из-за феномена национализма, который дал La Grande Armee умноженного на его милитарный талант и гиперцентрализацию управления, а Мольтке-старшему — из-за больших успехов Пруссии в индустриализации в части железных дорог над противниками и децентрализации управления, потому что масса стала такой, что уже ни один человек не мог эффективно управлять в режиме реального времени. Наполеона, как понятно, коалиции поставили на место. А Мольтке-старшего от такого участия спасла изящная дипломатия Бисмарка, предупредившего коалицию балансировки.

Постиндустриальная эпоха через деиндустриализацию – это определенное возвращение к доиндустриальному периоду – способность мобилизовать ресурсы явно меньше чем скорость их сжигания. Однако в случае войны Украина-Московия цели максималистские, что заставит не искать компромисс, а мобилизовать новые ресурсы. Темпы этой мобилизации будут определять ход войны не менее чем собственно то, как воюют стороны.