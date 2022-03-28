Факт, что в россии пытались не дать интервью Зеленского выйти, – лучшее доказательство его вредоносности для кремля - Дмитрий Золотухин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3
Медиаэксперт и экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин специально для "Телеграфа" проанализировал интервью Зеленского для росСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое онлайн-интервью ряду российских СМИ.
Я полностью поддерживаю это решение Зеленского по очень простой причине. В период военного положения я рассматриваю все доступные коммуникационные инструменты как наше оружие, которое мы можем направить против оккупантов. Если это оружие позволяет пробить информационную оборону окуклившегося российского информпространства – значит, оно работает правильно.
Тот факт, что Роскомнадзор и Генпрокуратура россии пытались не дать интервью Зеленского выйти – лучшее доказательство его вредоносности для кремля.
Меня устраивают все, предложенные Зеленским тезисы, которые будут донесены до, хотя бы, части российской аудитории. В такой ситуации, любые действия кремля будут означать поражение путина, которое, по сути, уже состоялось.
Очень хорошо, что интервью Зеленского росСМИ вышло перед личной встречей переговорщиков в Турции. Не стоит забывать и об активизации событий в Нагорном Карабахе. Этот аспект необходимо учитывать в контексте участия Турции как посредника в переговорном процессе.
Важным аспектом интервью было подтверждение Зеленским информации о том, что разные переговоры идут на разных уровнях. То есть, не только встречи с Арахамии с Мединским имеют значение. А и многие другие переговоры, которые организовывает Украина и посредники.
Это значит, что кроме Мединского и путина есть и другие люди, способные изменять ситуацию
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-