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Факт, что в россии пытались не дать интервью Зеленского выйти, – лучшее доказательство его вредоносности для кремля - Дмитрий Золотухин

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Дмитрий Золотухин Дмитрий Золотухин
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Владимир Зеленский в очередной раз пытался "достучаться" до россиян Новость обновлена 28 марта 2022, 14:52
Владимир Зеленский в очередной раз пытался "достучаться" до россиян

Медиаэксперт и экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин специально для "Телеграфа" проанализировал интервью Зеленского для росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое онлайн-интервью ряду российских СМИ.

Я полностью поддерживаю это решение Зеленского по очень простой причине. В период военного положения я рассматриваю все доступные коммуникационные инструменты как наше оружие, которое мы можем направить против оккупантов. Если это оружие позволяет пробить информационную оборону окуклившегося российского информпространства – значит, оно работает правильно.

Тот факт, что Роскомнадзор и Генпрокуратура россии пытались не дать интервью Зеленского выйти – лучшее доказательство его вредоносности для кремля.

Меня устраивают все, предложенные Зеленским тезисы, которые будут донесены до, хотя бы, части российской аудитории. В такой ситуации, любые действия кремля будут означать поражение путина, которое, по сути, уже состоялось.

Очень хорошо, что интервью Зеленского росСМИ вышло перед личной встречей переговорщиков в Турции. Не стоит забывать и об активизации событий в Нагорном Карабахе. Этот аспект необходимо учитывать в контексте участия Турции как посредника в переговорном процессе.

Важным аспектом интервью было подтверждение Зеленским информации о том, что разные переговоры идут на разных уровнях. То есть, не только встречи с Арахамии с Мединским имеют значение. А и многие другие переговоры, которые организовывает Украина и посредники.

Это значит, что кроме Мединского и путина есть и другие люди, способные изменять ситуацию

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