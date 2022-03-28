Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", почему с путиным достичь компромиссов невозможно.

В Турции во вторник, 29 марта, состоится очередной раунд переговоров между Украиной и россией.

Кто-то высказывает надежды на нащупывание неких компромиссов. Но тут важно понимать, что эта война не началась как война за компромиссы. Они не были нужны путину ранее – не нужны и сейчас. Его интересует только полное уничтожение Украины как государства. И не только Украины. Он претендует на сколачивание СССР-2 на основе всех бывших союзных республик, с втягиванием в зону влияния и стран бывшего Варшавского договора. А потому смертельно опасны иллюзии, что с путиным можно достигнуть некого компромисса.

Переговоры вести, безусловно, нужно. Но исключительно в ракурсе разрешения вопросов гуманитарного характера. "Зеленые коридоры", обмен пленными, гуманитарные грузы. Здесь могут быть определенные результаты. Не более.

Что касается политических компромиссов – они не реальны. И надежды на это лишь расслабляют нас. А расслабляться нельзя ни на миг. Важно понимать, что не политики, а солдаты на фронте защищают нашу страну, демонстрируя чудеса мужества, твердости духа. И все, кто стоит за их спиной, должны укреплять эту твердость духа. Ни в коем случае не идя на кремлевские ультиматумы.

Уже давно понятно, еще на примере Донбасса, что путин снижает активность военных действий лишь для того, чтобы провести перегруппировку войск, подтянуть резервы. И вновь продолжать войну.

Так что переговоры не помогут. Это война – до победы. Других вариантов нет. Или весь цивилизованный мир во главе с Украиной победит путинский режим. Или путинский режим сотрет с лица земли Украину, а потом и всех остальных.

Именно это надо понять сейчас всем в Украине и за ее пределами. Что игра идет в долгую. И что нам следует решать вопросы мобилизации, логистики, обеспечения вооруженных сил именно с таким прицелом. Системно. Чтобы наши войска понимали, что тылы – сильны. И действовали спокойно, уверенно, жестко.