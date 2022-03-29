Журналист Орест Сохар о переговорной процессе между Украиной и россией.

Все более четкими становятся очертания переговорного процесса между Украиной и рашкостаном: суть актуальных вопросов и реакцию представителей обоих государств можно сформулировать, мониторя определенные сообщения мировых медиа.

В частности, москали оставили 6 требований в качестве условия для прекращения войны. Об этом несколько дней назад публично говорили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также его советник Ибрагим Калин, выступавшие в переговорном процессе в качестве посредников. Политики делят рашистские требования на очень сложные и более простые в реализации:

Нейтральный статус Украины. По словам Калина, Зеленский уже согласился не подавать заявку на членство в Альянсе. Демилитаризация. Контуры разоружения Украины не до конца ясны. Конечно, этот пункт предусматривает отказ от размещения иностранных военных баз, но об ограничениях каких-либо вооружений собственно в ВСУ не уточняется. Будете смеяться, но это и защита русского языка. По словам Эрдогана, украинская сторона согласилась на признание русского как второго официального. Хотя другие источники опровергают это утверждение. Глупая денацификация. Что это такое, никому не понятно, но пуйло пообещало своим "соотечественникам" провести эту процедуру, соответственно, стоит на своем. Британская BBC предполагает, что Зеленский просто осудит все формы неонацизма и "прекратит их".

Вторая часть параноидальных требований более сложна в реализации:

Статус Донбасса. Статус Крыма

Калин утверждает, что "Зеленскому будет очень тяжело принять эти условия", то есть признать российский статус прежней автономии и "независимость" так называемых "Л/ДНР". Поэтому советник турецкого президента предложил, чтобы оккупированный Крым и отдельные районы Донбасса и Луганщины отдали России на правах аренды (с 1898-го по 1997 годы Великобритания контролировала Гонконг на таких условиях). После завершения периода аренды и будет определяться территориальная принадлежность этих территорий.

Однако буквально вчера, 28 марта, дипломатический советник Президента Игорь Жовква заявил, что в переговорах с Россией Украина не планирует уступать какую-либо территорию стране-агрессору. Однако Киев может изменить свою позицию, если это поможет быстро положить конец войне. Кстати, здесь не понятно, в каких границах рашкостан хочет оттяпать Донбасс – в исторических территориях областей или в границах "ЛНР" и "ДНР".

Наличие переговорного процесса – хорошая новость, но ее ценность не будет понятна украинскому обществу. Ведь президентская команда, скажем так, приукрашивает наши успехи в войне с Россией, и большинство жителей той же Западной Украины считают, что мы вот-вот победим и даже пойдем на Москву. В то время как военная ситуация намного сложнее для украинской армии, а значит – и для украинского народа. Многие военные считают, что если политики не договорятся, то война затянется на длительный период и ее ход придется описывать все более драматичными красками. Мы уже сейчас знаем, что происходит в Мариуполе и каковы потенциальные угрозы для нашей группировки на Востоке в зоне Операции Объединенных сил.

Возвращаясь к главному мнению, можно спрогнозировать, что после тяжелой войны и еще более тяжелого разговора с пуйлом Верховного главнокомандующего ожидает мегасложный разговор с украинским обществом. Но, учитывая чрезвычайно высокий уровень доверия украинцев к Президенту, у него есть высокие шансы убедить их в правильности своих шагов.