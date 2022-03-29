Украина и россия очертили контуры будущего мира. Что дальше? - Орест Сохар
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- 2001
Журналист Орест Сохар о переговорной процессе между Украиной и россией.
Все более четкими становятся очертания переговорного процесса между Украиной и рашкостаном: суть актуальных вопросов и реакцию представителей обоих государств можно сформулировать, мониторя определенные сообщения мировых медиа.
В частности, москали оставили 6 требований в качестве условия для прекращения войны. Об этом несколько дней назад публично говорили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также его советник Ибрагим Калин, выступавшие в переговорном процессе в качестве посредников. Политики делят рашистские требования на очень сложные и более простые в реализации:
- Нейтральный статус Украины. По словам Калина, Зеленский уже согласился не подавать заявку на членство в Альянсе.
- Демилитаризация. Контуры разоружения Украины не до конца ясны. Конечно, этот пункт предусматривает отказ от размещения иностранных военных баз, но об ограничениях каких-либо вооружений собственно в ВСУ не уточняется.
- Будете смеяться, но это и защита русского языка. По словам Эрдогана, украинская сторона согласилась на признание русского как второго официального. Хотя другие источники опровергают это утверждение.
- Глупая денацификация. Что это такое, никому не понятно, но пуйло пообещало своим "соотечественникам" провести эту процедуру, соответственно, стоит на своем. Британская BBC предполагает, что Зеленский просто осудит все формы неонацизма и "прекратит их".
Вторая часть параноидальных требований более сложна в реализации:
- Статус Донбасса.
- Статус Крыма
Калин утверждает, что "Зеленскому будет очень тяжело принять эти условия", то есть признать российский статус прежней автономии и "независимость" так называемых "Л/ДНР". Поэтому советник турецкого президента предложил, чтобы оккупированный Крым и отдельные районы Донбасса и Луганщины отдали России на правах аренды (с 1898-го по 1997 годы Великобритания контролировала Гонконг на таких условиях). После завершения периода аренды и будет определяться территориальная принадлежность этих территорий.
Однако буквально вчера, 28 марта, дипломатический советник Президента Игорь Жовква заявил, что в переговорах с Россией Украина не планирует уступать какую-либо территорию стране-агрессору. Однако Киев может изменить свою позицию, если это поможет быстро положить конец войне. Кстати, здесь не понятно, в каких границах рашкостан хочет оттяпать Донбасс – в исторических территориях областей или в границах "ЛНР" и "ДНР".
Наличие переговорного процесса – хорошая новость, но ее ценность не будет понятна украинскому обществу. Ведь президентская команда, скажем так, приукрашивает наши успехи в войне с Россией, и большинство жителей той же Западной Украины считают, что мы вот-вот победим и даже пойдем на Москву. В то время как военная ситуация намного сложнее для украинской армии, а значит – и для украинского народа. Многие военные считают, что если политики не договорятся, то война затянется на длительный период и ее ход придется описывать все более драматичными красками. Мы уже сейчас знаем, что происходит в Мариуполе и каковы потенциальные угрозы для нашей группировки на Востоке в зоне Операции Объединенных сил.
Возвращаясь к главному мнению, можно спрогнозировать, что после тяжелой войны и еще более тяжелого разговора с пуйлом Верховного главнокомандующего ожидает мегасложный разговор с украинским обществом. Но, учитывая чрезвычайно высокий уровень доверия украинцев к Президенту, у него есть высокие шансы убедить их в правильности своих шагов.
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