Украинка Виктория Скырда, сбежавшая от войны в Польшу, поделилась своим опытом пребывания за границей

"Памятка Приличного Беженца"

1. Вам ничего не должны.

2. Имейте план.

Четко озвучьте, сколько вам надо времени чтобы выдохнуть, на сколько вы будете занимать пол в гостиной хозяев, в каком направлении собираетесь жить дальше.

Подсказка: "пока не закончится война" или "ну сколько не жалко" — плохие варианты.

3. Если вам говорят "живите сколько хотите, будем здесь как в сказке "Варежка" — не ведитесь. Это они от растерянности ляпнули. Вы же хотите с этими людьми остаться друзьями и после войны?

4. Будьте благодарны.

У меня пачка рассказов о выползших из-под бомбежек и упавших в ноги к незнакомым людям, мол, спасите, помогите, не оставьте на улице, хоть где прикорнуть, но учтите, нам с подружкой нужны отдельные комнаты, мы не очень-то ладим!

5. Если вас не устраивает ремонт в доме, где вас приютили — ночуйте на улице.

Если вы сняли квартиру на двоих, а потом сказали "…а девять остальных подъедут завтра. И собачка!" — целуйте руки хозяину, молча притащившему вам раскладушки и карематы.

6. Помогать хочется тем, кто и сам гребет ластами. Поэтому:

а) сформулируйте, что вам надо ОЧЕНЬ, Лучше если это будет один пункт.

б) что было бы хорошо, но если что, и сами справитесь,

в) а что спасибо, не надо, вы точно сами!

7. Гуглите.

Обращайтесь с вопросами к помогающим лишь когда речь идёт о специфических особенностях данной местности.

К примеру, я спрашивала местных, где законно оставить в Польше свою машину.

8. Не тошните.

Где магазин, кафе, достопримечательности — вам расскажет гугл карта или прохожие. Разве что хозяева хотят сами поделиться информацией, где тут самые вкусные в округе пончики.

9. Старайтесь не быть бидосечкой.

Да, ситуации бывают разные. Вы можете быть голодны, растеряны, уставшие. Но не сваливайте на хозяев всю заботу о себе! Если есть возможность (!) соберите в дорогу то, что обеспечивает жизнь вашей семьи. Корм для животных, к примеру. Шампунь, полотенце и прочее.

10. Будьте вежливы.

Смотрите пункт первый. Ваша работа сейчас — быть ангелом. Приятным в общении, максимально бесконфликтным и непритязательным.

Если у вас характер, запросы, уровень жизни и вы воспитывались не меньше, чем в царских конюшнях — туда и валите.

С недовольно мордой — на мороз. Учтите.

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11. Будьте полезны.

Я в шоке от рассказов, как "приютившиеся" засрали квартиру хозяев и уехали, как кто-то сидит на диване и даже пол не помоет в общей кухне или как считают, что коммуналка в этом доме безлимитная, а хозяйский холодильник бездонный.

Вам все равно сейчас нечего делать. Поэтому покупайте продукты, готовьте еду, убирайте в доме и во дворе, выгуливайте хозяйскую собачку.

Помните — с вами должно быть хорошо. Это правило не войны, а отношений. Война неа, спишет не всё.

12. Принимайте помощь.

Это то, чему пришлось учиться лично мне. Помогать — это тоже подарок. От которого получает удовольствие и тот, кто помогает. Поэтому, разрешите хозяевам получить свое удовольствие от того, что они помогают (что они хорошие). Поешьте, если вам предлагают ужин, а не грызите принесённый с собой сухарик, роняя слезы в уголке. Это бесит.

13. Борщ хозяев — самый вкусный. Дети хозяев — самые талантливые. Собака и коты хозяев — самые мимимишные.

Вас все устраивает, вы спокойны, вы не причитаете, не делаете Лицо и не колотите понты, вы не бидося, у вас есть план и цель. И гугл.

И ещё…

14. Учите язык той страны, куда приехали. Хотя бы из уважения к хозяевам, что вас приютили, выучите хоть 10-20 бытовых фраз.

15. Ищите работу и потихоньку становитесь на ноги.

Никто не обязан Вас содержать: ни родственники, ни друзья, ни, тем более, чужие люди. Приходите в себя и, как все нормальные люди, ищите возможность приносить пользу миру и работать.

Сейчас всем сложно.

Давайте взаимодействовать, как взрослые.

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P.S. Мы не знаем, когда это все закончится.

Терпение и доброта людей, что протянули Вам руку помощи — небезграничны.

У Вас есть голова, руки, ноги. Вы в сохранности. А значит можете наполнять себя, своих детей, холодильник хозяев и пр.

И помогать тем, кто остался в Украине.

Им, скорее всего, сложнее, чем Вам.