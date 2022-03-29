Украинский бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк оценил итоги очередного раунда переговоров Украины и россии 29 марта

Только написал пост про то, что Путин может пойти на временный компромисс в случае захвата Мариуполя и части Донбасса, как на переговорах произошел "прорыв".

Что на мой взгляд теперь произойдет.

Предложения украинской стороны лягут на стол Путину. После чего Россия продолжит добивать Мариуполь и пытаться захватить Донбасс полностью.

"Деэскалация на киевском и черниговском направлении" — это просто констатация того, что там российские войска ничего сделать не могут, их теснит украинская армия, и поэтому они частично будут перебрасываться на Донбасс.

И тут появляется развилка:

Если у России выйдет захватить Донбасс и Путин будет считать, что силы есть — пойдут дальше.

Если Мариуполь и еще какой-то кусок они возьмут, но на этом силы закончатся, предложения украинской делегации будут рассмотрены. Но не в границах до 24 февраля.

Если захват не удастся, война на истощение продолжится, а может и выйдет за рамки.

Я слабо себе представляю, чтобы Путин легко отказался от уже оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Вожделенный коридор в Крым и Северо-Крымский канал под контролем, так просто он их не отдаст.

В общем, скорого разрешения я не вижу.