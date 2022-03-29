Укр

путин продолжит войну - Андрей Сенченко

Автор
Андрей Сенченко Андрей Сенченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2568
Переговоры в Стамбуле состоялись 29 марта Новость обновлена 29 марта 2022, 17:48
Переговоры в Стамбуле состоялись 29 марта

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко объяснил, что не так с итогами украино-российских переговоров.

Итоги украино-российских переговоров в Стамбуле, согласно которым Украина готова стать внеблоковым государством и 15 лет не пытаться отвоевать Крым и Донбасс, выглядят печально.

Я не верю озвученным тезисам о скором мире и неких гарантиях безопасности. Я не верю людям, которые вели эти переговоры – причем как со стороны Украины, так и со стороны рф.

Важно понимать – и я постоянно об этом говорю – что путин ни на какой "середине" не остановится. Сейчас мы видим просто попытку получить паузу для россии, чтобы перегруппировать силы. Плюс – происходит дискредитация украинского руководства в глазах людей, которые с оружием в руках защищают нашу страну. Идет расшатывание внутренней ситуации.

Чтобы на каких-то переговорах что-то обсуждать по Крыму, путин должен признать его оккупированной россиянами территорией. Он на это не пойдет. Поэтому все договоренности вокруг Крыма – ложь.

То же самое по Донбассу. Не представляю, как о чем-то можно договариваться с россиянами на фоне того, что они натворили в том же Мариуполе.

Изначально была достаточно мутная история вокруг этих переговоров. А теперь и вовсе стала мрачной.

Подчеркиваю – путин продолжит войну. Пока же он просто пытает активизировать второй – внутренний – фронт в Украине. Но уже не силами пятой колонны, а за счет конфронтации власти и защитников страны. По сути, мы видим продолжение спецслужбовской, гэбэшной спецоперации, где военный аспект является лишь одним из компонентов.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война
Российские войска
Новости США
Разведка США уже увидела отвод части российских войск от Киева
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские войска
Разведка США уже увидела отвод части российских войск от Киева
Дата публикации
Категория
В этот раз участие в переговорах принимали расширенные делегации
Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле: что решили с Крымом, Донбассом и НАТО
Дата публикации
Категория
российские переговорщики
россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом
Дата публикации
Категория
Помощник кровавого диктатора Владимир Мединский
У путина ответили, как относятся к плану Украины вступить в ЕС
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 29 марта
Война – день 34: переговоры в Стамбуле, удар по Николаевской ОГА и отвод войск рф из-под Киева