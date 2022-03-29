Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко объяснил, что не так с итогами украино-российских переговоров.

Итоги украино-российских переговоров в Стамбуле, согласно которым Украина готова стать внеблоковым государством и 15 лет не пытаться отвоевать Крым и Донбасс, выглядят печально.

Я не верю озвученным тезисам о скором мире и неких гарантиях безопасности. Я не верю людям, которые вели эти переговоры – причем как со стороны Украины, так и со стороны рф.

Важно понимать – и я постоянно об этом говорю – что путин ни на какой "середине" не остановится. Сейчас мы видим просто попытку получить паузу для россии, чтобы перегруппировать силы. Плюс – происходит дискредитация украинского руководства в глазах людей, которые с оружием в руках защищают нашу страну. Идет расшатывание внутренней ситуации.

Чтобы на каких-то переговорах что-то обсуждать по Крыму, путин должен признать его оккупированной россиянами территорией. Он на это не пойдет. Поэтому все договоренности вокруг Крыма – ложь.

Читайте также: Категория Украина Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма Стоит отметить, что в результате переговоров никаких соглашений подписано не было.

То же самое по Донбассу. Не представляю, как о чем-то можно договариваться с россиянами на фоне того, что они натворили в том же Мариуполе.

Изначально была достаточно мутная история вокруг этих переговоров. А теперь и вовсе стала мрачной.

Подчеркиваю – путин продолжит войну. Пока же он просто пытает активизировать второй – внутренний – фронт в Украине. Но уже не силами пятой колонны, а за счет конфронтации власти и защитников страны. По сути, мы видим продолжение спецслужбовской, гэбэшной спецоперации, где военный аспект является лишь одним из компонентов.