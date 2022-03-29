Адвокат из россии Борис Пастухов указал на итоги переговоров Украины с рф, отметив абсурдность "победы" российской делегации

Если слухи о предварительных условиях мирного договора России и Украины правдивы, то это, конечно же, выдающаяся победа российской дипломатии над разумом.

По итогам войны:

договорились обсуждать статус Крыма, любые разговоры о котором до войны пресекали словами "наш — и нечего обсуждать"

договорились, что вооружений НАТО, которых в Украине не было, в Украине не будет. Группировки НАТО в соседних странах с тем же подлётным временем выросли кратно

договорились, что Украина, которой всегда можно было угрожать вторжением, получит гарантии безопасности, даже не платя за них (как положено в НАТО)

кратно увеличили шансы Украины вступить в ЕС и получать финансовую помощь

существенно подорвали экономический рост России (даже если санкции снимут)

Всего каких-то от 10 до 20 тысяч погибших (со своей стороны) за то, чтобы закрепить на бумаге то, что гораздо хуже существовавшего ранее в реальности. Блестяще.