россия, заплатив смертями 20 тысяч солдат, уступила на переговорах с Украиной - Борис Пастухов
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Адвокат из россии Борис Пастухов указал на итоги переговоров Украины с рф, отметив абсурдность "победы" российской делегации
Если слухи о предварительных условиях мирного договора России и Украины правдивы, то это, конечно же, выдающаяся победа российской дипломатии над разумом.
По итогам войны:
- договорились обсуждать статус Крыма, любые разговоры о котором до войны пресекали словами "наш — и нечего обсуждать"
- договорились, что вооружений НАТО, которых в Украине не было, в Украине не будет. Группировки НАТО в соседних странах с тем же подлётным временем выросли кратно
- договорились, что Украина, которой всегда можно было угрожать вторжением, получит гарантии безопасности, даже не платя за них (как положено в НАТО)
- кратно увеличили шансы Украины вступить в ЕС и получать финансовую помощь
- существенно подорвали экономический рост России (даже если санкции снимут)
Всего каких-то от 10 до 20 тысяч погибших (со своей стороны) за то, чтобы закрепить на бумаге то, что гораздо хуже существовавшего ранее в реальности. Блестяще.
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