Журналист и советник министра обороны Украины Алексей Копытко высказался по поводу переговоров Украины и россии — оценил поддержку со стороны и назвал два украинских козыря

О переговорах…

К счастью, не было времени читать это всё, только сейчас ознакомился с актуальным перечнем зрады. Памятка.

1. Когда уважаемые "эксперты", "политики", "дипломаты", у которых нет информации, но много свободного времени, начинают голосить, что украинские переговорщики "не понимают", "верят России", "не учитывают" и вообще плохо отдают себе отчёт в происходящем – я не испытываю никаких эмоций. Желаю им всем добра, чтоб ими глубоко озаботилась ООН и вылечил Красный Крест сразу после вступления в НАТО.

2. Всё решится на фронте. Никаких иллюзий на счёт того, что кто-то что-то "отвёл", "снизил интенсивность боевых действий в разы" (это вообще что такое? как это понять?) и т.д. ни у кого нет. Просто далеко не всё говорится вслух. Почему?

3. Потому что МЫ ИСПОРТИЛИ ВСЕМ ВСЁ. МЫ ВСЕМ ВСЁ ИСПОГАНИЛИ.

4. Вам уже дипломаты прямым текстом говорят – так воспринимайте! Германский министр, отводивший нам часы – не одинок. До этого был германский командующий ВМС. И много кто ещё, не только в Германии. Все эти добрые люди уже планировали летний отдых, а тут мы. Убитые украинские дети создают некоторые неудобства при планировании летнего отдыха. Потому что изначально (и давно) у них была только одна опция для нас – сдаться. Капитуляция.

5. Как люди цивилизованные, они предлагали нам сдаться тихо. Вступить всей страной в ОРДЛО и горя не знать. Забыли уже? Это ж было 3 месяца назад. Щедрое предложение было отвергнуто. Добрые люди сдержали раздражение, будучи убеждёнными, что за пару дней (недель) всё уляжется, наглые строптивцы будут наказаны. А тут такое…

6. Мы цинично отказываемся сдаваться и быстро умирать. Это портит всё. ООН – в мусор. ОБСЕ – в мусор, они просто не могут существовать в прежнем виде. Смысл? Красный Крест уже много раз оценили. НАТО – без комментариев. Плюс глобальный продовольственный кризис. А всё из-за чего? Сущая ведь мелочь: маленькая орда варваров на равных сражается с огромной ордой варваров, от которой все в ужасе. Даже любопытно, чё эти украинцы такие упорные?

7. Все, у кого есть минимальные аналитические навыки, должны видеть – обозначились несколько групп по интересам: те, кому выгодно, чтоб мы умерли или угомонились быстро (ноль поддержки, помехи), и те, кому выгодно, чтоб мы умирали долго, забрав с собой как можно больше варваров большой орды (ограниченная поддержка, неадекватная ситуации). Плюс несколько искренних друзей Украины (спасибо им!). За исключением небольшой группы друзей со всеми остальными наши интересы совпадают лишь в какой-то (больше-меньше) части. Мы больше всех заинтересованы закончить быстро – вопрос условий и будущего. Мы точно не заинтересованы сдаваться – вопрос цены и отягощений, а также ресурсов для сопротивления.

8. Поэтому решится на фронте. Всё остальное должно обслуживать фронт (коммуникации, дипломатия – чтоб меньше врагов приехало на войну, но пришло больше помощи и т.д.). Экономика – чтоб мы не истощились до такой степени, что станем полностью зависимыми и утратим свободу воли.

9. Повторю в сотый раз. У нас два козыря. Главный – единство народа. Второй – армия. Зверства врагов хоть как-то объяснимы в условиях войны. Патриотические ботофермы, работающие на врага – необъяснимы.

10. Концентрация наших ограниченных ресурсов на отпор врагу позволяет держать удар. Если не будет раскола, есть хорошие шансы (они растут), что российская машина сломается. Либо мы сломаем их волю, либо нас просто через какое-то время перемелет. Потому что их больше, а у нас всё закончится. Так что не тратьте силы. Война идёт, конца пока не видно. Тяжело. Но у нас есть успехи. Обречённости точно нет. Стоит поумерить зраду и доверять своим.