Украинский экономист, профессор Школы менеджмента им. Везерхеда при Университете Кейс Вестерн Резерв Роман Шеремета в комментарии "Телеграфу" заявил, что Украине нужно уже сейчас подумать, как взимать с россии репарации для восстановления страны

Идут 35-е сутки открытого вторжения россии в Украину.

Что важно делать сейчас Украине, в том числе, в экономическом плане?

Безусловно, важно выстоять. Выжить. Бороться. Что мы и делаем. Привлекать все ресурсы, всю возможную помощь, все страны, которые олицетворяют цивилизационный мир.

Украина сейчас – на первых страницах всех мировых изданий. Очень много идет помощи. И нам нужно еще более налаживать связь со всеми странами. Потому что это война не Украины с россией, а всего цивилизационного, демократического мира – против россии.

Так что важно, чтобы у нас были правильные, сильные партнеры, предоставляющие соответствующую поддержку. Это поможет нам не просто выстоять, но и победить. И сесть в итоге за стол переговоров с сильными аргументами.

Второй важный момент – Украине необходим конкретный план действий. То есть – что мы будем делать после войны. Как мы будем забирать средства рф, которые сейчас арестованы, чтобы использовать их как репарации для восстановления нашей страны. В том числе экономической. Речь может идти о сумме в районе одного триллиона долларов. Нужен конкретный механизм – как мы можем забрать данную сумму из арестованных счетов и недвижимости олигархов, из золотовалютного запаса рф, замороженного за рубежом.

Всё это должно перейти Украине через международные суды. Следует уже сейчас начинать реализовывать этот план. Подавать соответствующие иски, получать необходимые решения касательно конфискации определенного имущества рф.

Третий важный шаг – нам нужно как можно быстрее восстанавливать работу предприятий, бизнеса, промышленности. Да, сейчас, когда война еще не закончена, кажется не совсем уместным об этом говорить. Но мы не можем просто остановить производство ВВП. Нам нужно работать еще больше, чем когда-либо. Многие будут готовы, особенно западные партнеры, помочь в этом. Представлением безвозмездных средств, либо как партнеры, либо как инвесторы.

Так что надо искать возможности восстановления страны.

Работать надо даже во время войны. Прекрасно, что это понимают президент и правительство, которые дали мощные меседжи, стимулы (финансовые, налоговые) для того, чтобы бизнес, производство в Украине не просто не остановились, но и – развивались.

Конечно, соответствующее развитие сейчас уместно начинать на западе Украины, где более безопасно. Но, как только ситуация позволит, нужно возобновлять производство везде.