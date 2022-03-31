Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач о мародерстве российских военных в Украине

Мы все уже слышали телефонные разговоры русских военных. Они идут умирать на территории другой страны для того, чтобы украсть футболку, айфон, витамины, ковры или миксер.

То есть.

У них в стране стоят дворцы путина и всего этого посткоммунистического лысоватого птичника в золоте и мраморе, приобретенные и украшенные за украденные у них же деньги, а они по приказу путина и ко идут умирать для того, чтобы украсть футболки и миксер, а не на штурм гораздо менее защищенных дворцов у себя в стране, где лежат их законные деньги и где один абажур от лампы стоит как зарплата военного из сизрани за 107 лет.

Вместо того, чтобы вернуть свое, умирают, воруя чужое. Хотя что там кремля для сотен тысяч.