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Вместо того чтобы вернуть свое, россияне умирают в Украине, воруя чужое - Михаил Ткач

Автор
Михаил Ткач Михаил Ткач
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Грабить обычных людей – это же так просто Новость обновлена 31 марта 2022, 05:45
Грабить обычных людей – это же так просто

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач о мародерстве российских военных в Украине

Мы все уже слышали телефонные разговоры русских военных. Они идут умирать на территории другой страны для того, чтобы украсть футболку, айфон, витамины, ковры или миксер.

То есть.

У них в стране стоят дворцы путина и всего этого посткоммунистического лысоватого птичника в золоте и мраморе, приобретенные и украшенные за украденные у них же деньги, а они по приказу путина и ко идут умирать для того, чтобы украсть футболки и миксер, а не на штурм гораздо менее защищенных дворцов у себя в стране, где лежат их законные деньги и где один абажур от лампы стоит как зарплата военного из сизрани за 107 лет.

Вместо того, чтобы вернуть свое, умирают, воруя чужое. Хотя что там кремля для сотен тысяч.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Мародерство #Михаил Ткач
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