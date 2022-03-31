Вместо того чтобы вернуть свое, россияне умирают в Украине, воруя чужое - Михаил Ткач
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 35
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач о мародерстве российских военных в Украине
Мы все уже слышали телефонные разговоры русских военных. Они идут умирать на территории другой страны для того, чтобы украсть футболку, айфон, витамины, ковры или миксер.
То есть.
У них в стране стоят дворцы путина и всего этого посткоммунистического лысоватого птичника в золоте и мраморе, приобретенные и украшенные за украденные у них же деньги, а они по приказу путина и ко идут умирать для того, чтобы украсть футболки и миксер, а не на штурм гораздо менее защищенных дворцов у себя в стране, где лежат их законные деньги и где один абажур от лампы стоит как зарплата военного из сизрани за 107 лет.
Вместо того, чтобы вернуть свое, умирают, воруя чужое. Хотя что там кремля для сотен тысяч.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.