Российское ТВ хвастается связями россии с террористическим миром

Первоначально песков заявил, что секретный план перехода в оплате на рубли предполагал, что оплата будет идти не в рублях.

Затем путин подтвердил, что европейцы будут платить в евро или в долларах. Как они, собственно, и платили.

Вот что происходит, когда тебя консолидированно посылают вслед за русским кораблем. Хотя мы начали надеяться, что путин таки наложит сам на себя эмбарго. Но оно оказалось больным, но не таким глупым, как выглядит.

Но главное не забыть рассказать по российскому телевидению, что путин всех переиграл и что Банк Ватикана заплатит за Ватикан в рублях. И главное не объяснять, сколько там Ватикан покупает газа, зачем им вообще тот газ и не им ли они собираются отапливать ад для россиян.

Ах да, еще расчеты с Сирией удалось перевести в рубли. Это стратегический успех и геополитический прорыв. И дипломат от Талибана начал свою работу, подтверждая, что никакой изоляции россии от террористического мира нет

Все как в запланированном героическом отступлении от Ирпеня, который был предусмотрен генеральным гениальным планом путинских генералов, предполагавший, что они бросят войска, которые им нужны для атаки на Донбасс, под Киев, чтобы отвлечь украинскую армию от прикрытия Донбасса от тех войск, которые под Киевом

А разговоров то было, а разговоров….

И эти люди рассказывали нам годами, что Украина это фейл-стейт. Но оказалось, что страна фейк – это россия. А у Украины есть настоящее общество, настоящая армия и настоящая государственность. Но на российском телевидении, конечно, об этом не расскажут.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Война идёт, конца пока не видно - стоит поумерить зраду и доверять своим Журналист и советник министра обороны Украины Алексей Копытко высказался по поводу переговоров Украины и россии — оценил поддержку со стороны и назвал два украинских козыря