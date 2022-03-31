Главное – делать, за что взялся, и не пиз**ть. Даже когда видишь, как кто-то про***вает свою часть работы

Знаете, чему меня научили в армии за 2015-16 гг и что я понял только сейчас? Ниже – длинный текст (с бранью).

Во время войны (и, наверное, в армии все время) каждый должен делать свою работу. Ту, которую сам взял на себя. Или ту, которую кто-то поручил. Главное – делать, за что взялся, и не пиз**ть.

Даже когда видишь, как кто-нибудь про***вает свою часть работы. Даже если видишь, как можно улучшить. Первое, что ты должен сделать — свою часть работы.

Дальше — если у тебя все еще есть ресурсы (время, силы, знания) взять на себя больше работы, ты (нет — не начинаешь пиз**ть) начинаешь делать свою работу лучше. Ресурсы остались? Ну тогда (все еще не даешь никому совет) делаешь свою работу за***сь.

Все еще остались ресурсы? Ну тогда (нет. не пиздыш) берешь на себя ответственность за результат работы того человека, которому даешь совет. И тогда начинаешь пиз**ть. И то только при условии, что результаты твоей работы не просядут

Взял ответственность — пиз**шь. Не взял — завалил е***.

Этому научил меня господин майор и служба в армии в 15-м. И я это понял только сейчас. При втором заходе в армию

Когда пару дней назад я ехал с другими бойцами в автобусе по улице Киева, то я увидел дядю, который граблями убирал с газона листья, мусор и все остальное. Он делал свою работу. Он знает свою работу. И он делает ее.

Вокруг — война, баррикады, кучи песка или земли, сварные ежи, обломки стекла. Ему точно есть на что поп***еть. А он делает свою работу. И его газон убран на***сь. И на уборку этого газона можно рассчитывать.

Делает ли он свою работу идеально? ХЗ. Возможно, можно и лучше. Готов ли я брать на себя ответственность за ежедневную уборку этого газона? Нет! Появляется ли у меня желание дать ему пару ах***ценных советов? Да!

Но я вспоминаю своего майора (теперь полковника) с 15-го года. И задаю сам себе вопрос "а ты сделал свою работу на за**сь?" И тогда я заваливаю е**о. А мне это тяжело дается. Но я учусь.

Или я сейчас пытаюсь помочь "делать свою работу лучше" тем, кто "старается помочь другим делать свою работу лучше"? Да! Постмодерн разрешает. Но это я просто вспомнил мудрость своего майора через 7 лет. И решил поделиться.

Делай свою работу так, чтобы на тебя можно рассчитывать. Этого достаточно. А советы без ответственности за результаты — это для мирного времени. У меня все.

Внимание! В оригинальном посте есть нецензурная лексика!

Читайте также: Категория Блоги/мнения путин оказался больным, но не таким глупым Российское ТВ хвастается связями россии с террористическим миром