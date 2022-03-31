Политический психолог Светлана Чунихина поведала о плане путина распоряжаться судьбами бывшего СССР еще 20 лет назад

Рассказывают, что во время саммита Гэ8 в 2006 году в Питере был неформальный ужин без галстуков. И в какой-то момент Путин расчувствовался и поднял тост, мол, дорогие мои друзья, я вас очень ценю и уважаю, и готов даже прислушиваться к конструктивной критике, и вообще любой каприз. Но вот только имею к вам одну просьбу заветную — признайте мое эксклюзивное право распоряжаться судьбами бывшего СССР.

Все поулыбались, похлопали тостующего по плечу, возражать не стали.

Путин воспринял эту реакцию как свидетельство принятого партнерами на себя обязательства, как заключенную договоренность. Не по недомыслию, конечно. А потому, что он специально все спланировал таким образом, чтобы у партнеров не было шанса отказать или возразить. Ну кто в самом деле начнет спорить о принадлежности "задних дворов" во время ужина без галстуков?

Согласятся — хорошо. Согласятся, а потом нарушат обещание — еще лучше. Можно потом бесконечно размахивать обидками и требовать контрибуций.

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В этом эпизоде — вся подлость путинской политической манеры, суть его манипуляционного подхода. Он 20 с лишним лет медленно кипятил лягушку мировой политики — так медленно, что даже Ангела Меркель, которая дольше всех подвергалась кипячению, опомнилась только тогда, когда уже пар повалил.

Жертвы семейного насилия тоже не знают, как отвечать на закидоны, а куда ты смотрела, а почему терпела. Как объяснить, пересказать стороннему наблюдателю эти бесчисленные "ужины", из которых насильник планомерно сплетал свою жестокую паутину, с чего начать вообще?

И я не знаю, какое противоядие от путиных можно придумать на уровне мировой истории. Гитлер хоть был довольно откровенен в своей риторике ненависти с самого начала. А этот — мастер маскировки.

Наверное противоядие тут одно — полный запрет на политическую деятельность для всех сотрудников спецслужб.

А лучше еще радикальнее — запрет спецслужб. От них если и есть какая-то польза, то, мне кажется, она исчезающе мала на фоне тотального вреда, причиняемого общественным интересам.

Фото с того самого саммита. Путин — самый маленький среди больших.

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