Военный эксперт и участник АТО Константин Машовец объяснил, почему еще рано говорить о победе над россией

Кое-что о бешеной собаке, или Почему нам нужна кувалда.

Я здесь смотрю, у некоторых появились уже "победные" настроения, мол, кацапы уже почти разбиты.

Так вот, уважаемые господа…

Это чуть-чуть не так, точнее… совсем не так.

Для того, чтобы понять, что ситуация является именно такой, достаточно посмотреть на мобилизационные ресурсы орков (которые, по большому счету, задействованы еще только на пару процентов), а также на наличие ресурсов и общее количество вооружения и военной техники, которые они могут выставить на поле боя немедленно или чуть позже.

Эти цифры отнюдь не в нашу пользу.

Кроме того, я думаю, ни у кого нет сомнения, что "за ценой они не постоят"… Нынешний, правящий в кремле режим, словно бешеный пес, готов и будет нас атаковать до тех пор, пока у него для этого будут силы и средства. А они у него, даже несмотря на то, что мы существенно их сократили, еще в достаточных, даже в преобладающих наши, количестве и объемах.

Так, получив хорошего пинка, это падаль может немного отползти. Но, впоследствии, немного зализав раны, восстановив свои силы и способности… оно снова полезет на нас, рыча и брызгая слюной. И бросаться на нас оно будет, пока ему не перебить хребет или не вынести из башки его гнилой мозг сильным ударом кувалды… К сожалению, на сегодняшний день добить бешеного зверя насмерть в его логове мы не способны.

Ведь ни рейки, чтобы перебить этой бешеной собаке позвоночника, ни кувалды для удара ей по голове у нас сейчас нет. И никто из наших "союзников" нам их давать не спешит и пока не собирается... потому что само наличие в наших руках такого инструментария их "немного пугает" (а точнее говоря, вообще... сильно нервирует).

Поэтому и рейку, и саму кувалду нам придется выковать самим.

А для этого нам нужны две вещи — ВРЕМЯ и ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕСУРС (проще говоря — финансы и технологии).

Первое можно получить, отпи***ть сейчас это бешеное животное настолько, чтобы оно было вынуждено временно прекратить свои атаки и отползти к себе в конуру для восстановления и зализывания ран.

А вот со вторым все гораздо сложнее…

Большие деньги для изготовления кувалды придется заработать, причем делать это придется достаточно быстро и в достаточно внушительных объемах (ведь хорошая кувалда и стоит хорошо).

Но это еще полдела, нужны также технологии изготовления кувалды и рельса, которые бы надежно гарантировали их качество и смертоносность для бешеного зверя. Конечно, и мастера соответствующие, которые могли бы изготовить, тоже нам нужны…

Поэтому нам в ближайшее время потребуется принудить врага к окончанию войны на таких условиях, чтобы это не мешало изготовлению необходимого нам на будущее "инструментария", при этом, враг, который сегодня превосходит нас по всем статьям, должен быть на это время гарантированно нейтрализованным.

Вот и думайте, как это сделать.

По моему усмотрению… сначала надо отпи***ть орко-животное, чтобы оно, по крайней мере, на ближайшие 10 лет вообще забыло смотреть в нашу сторону… Для этого, ПОКА, вполне возможно воспользоваться какой-нибудь подручным камнем или хоть палкой, которую нам готовы предоставить союзники.

Когда эта тварь завизжит и пригласит передышку, вот тогда и нужно немедленно приступать к изготовлению кувалды… Чтобы непременно успеть до того момента, когда она опять оправится и зарычит… и в следующий раз уже нае***ть ее насмерть.