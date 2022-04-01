Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса, специально для "Телеграфа"

Мы вступили в апрель – второй месяц весны и очередной месяц открытой войны России против Украины. Какие основные выводы можно сделать?

Ситуация на международном уровне не изменилась. Мы всё так же воюем сами, без союзников. И, скорее всего, эта тенденция не поменяется.

Европейские партнеры хотят закончить войну как можно быстрее, чтобы восстановить торгово-экономические связи с РФ. Этого же хотят не-западные страны и Китай. США и Британия, судя по всему, вместе со странами Балтии и Польшей настроены на длинную войну и её затягивание.

Больших ожиданий от очередного раунда украино-российских переговоров у меня немного.

Какие-либо точные оценки можно будет дать лишь после того, как будет готов проект мирного договора и будет подписано перемирие, чтобы прекратился огонь и были зафиксированы позиции сторон. Встреча Зеленского и Путина реальна, но лишь при условии, что им будет что финализировать, либо уже подписать.

США пока, очевидно, не готовы предоставлять нам гарантии безопасности. Хотя и тут всё будет зависеть от того, под чем именно их попросят подписаться.

Украина после этой войны должна стать сильнее во всех смыслах. Для этого нужно полностью перестроить государство, убрать все неэффективные институции и людей, переосмыслить внешнюю политику в сторону прагматичной многовекторности. Например – на базе нейтрального внеблокового статуса. Также надо восстановить бизнес, который сейчас очень сильно пострадал. Всё это будет зависеть от решений правительства и скорости послевоенного восстановления.

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