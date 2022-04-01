Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко поделился мнением касательно отступления рф от Киева.

Ну, что сказать про развал плацдарма РФ под Киевом?

Самый тяжелый вид боя — это отступление и ротация под давлением.

Вытащить безоружные машины тыла, управления, КШМ, технику связистов, наливники и водовозы трудно.

А чтобы не сел на хвост противник и не начал резать беззащитные хвосты очень трудно.

Нужно оставлять заслоны, пикеты, секреты, маневренными группами отгонять преследователей, засыпать все минами.

Это очень тяжело в плане управления и в плане взаимодействия.

Особенно, когда у тебя сухие баки и все снабжение висит на паре дорог и переправах, возле постоянно полыхающих торфяников и лесов.

Один из которых называется — Рижий ліс. И когда от него ветер несет дым во время сотен пожаров — стрекочут счетчики.

А все дороги перерыты реактивной артиллерией, забиты порубленными остовами, убиты траками, затоплены вышедшим из берегов после взрыва дамбы Ирпенем.

Ворзель наш, Иванкив наш, в районе аэропорта Гостомеля работают наши саперы и РГ, Димер наш, в Буче вроде был противник, но тогда выходит, что это остатки завесы попавшие в жир обеими ногами.

И уже есть пруфы на украинские флаги в Буче.

Ушли россияне и из ЧАЭС.

Вечная память павшим во время обороны Киева.

Народное ополчение из ТРО, полиция, ГУР МОУ, ССО, 72-ая, 14-ая, 95-ая, 80-ая, погранцы в целом и "Дозор" в частности, СБУ в целом и ЦСО А в частности, Муниципальна варта, НГУ — все заплатили высокую цену.

Но противник жестоко умылся кровищей и посыпался.

Осада со столицы снята.

20% нашего ВВП и сотни тысяч людей в безопасности.

Враг у**ал за Болотную в дикие е**ня вшиветь и гнить там.

Десятки брошенных машин и покойников по лесам.

Будет как в Крыму, пацаны.