Россияне жестко умылись кровищей - итоги боев под Киевом - Кирилл Данильченко
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Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко поделился мнением касательно отступления рф от Киева.
Ну, что сказать про развал плацдарма РФ под Киевом?
Самый тяжелый вид боя — это отступление и ротация под давлением.
Вытащить безоружные машины тыла, управления, КШМ, технику связистов, наливники и водовозы трудно.
А чтобы не сел на хвост противник и не начал резать беззащитные хвосты очень трудно.
Нужно оставлять заслоны, пикеты, секреты, маневренными группами отгонять преследователей, засыпать все минами.
Это очень тяжело в плане управления и в плане взаимодействия.
Особенно, когда у тебя сухие баки и все снабжение висит на паре дорог и переправах, возле постоянно полыхающих торфяников и лесов.
Один из которых называется — Рижий ліс. И когда от него ветер несет дым во время сотен пожаров — стрекочут счетчики.
А все дороги перерыты реактивной артиллерией, забиты порубленными остовами, убиты траками, затоплены вышедшим из берегов после взрыва дамбы Ирпенем.
Ворзель наш, Иванкив наш, в районе аэропорта Гостомеля работают наши саперы и РГ, Димер наш, в Буче вроде был противник, но тогда выходит, что это остатки завесы попавшие в жир обеими ногами.
И уже есть пруфы на украинские флаги в Буче.
Ушли россияне и из ЧАЭС.
Вечная память павшим во время обороны Киева.
Народное ополчение из ТРО, полиция, ГУР МОУ, ССО, 72-ая, 14-ая, 95-ая, 80-ая, погранцы в целом и "Дозор" в частности, СБУ в целом и ЦСО А в частности, Муниципальна варта, НГУ — все заплатили высокую цену.
Но противник жестоко умылся кровищей и посыпался.
Осада со столицы снята.
20% нашего ВВП и сотни тысяч людей в безопасности.
Враг у**ал за Болотную в дикие е**ня вшиветь и гнить там.
Десятки брошенных машин и покойников по лесам.
Будет как в Крыму, пацаны.
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