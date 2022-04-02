Политический консультант Тарас Березовец, специально для "Телеграфа"

Силы обороны Украины второй месяц дают отпор российскому вторжению на всех фронтах. Военная составляющая в этой ситуации — непредсказуемая.

Но давайте поразмышляем о геополитической составляющей.

Западные страны совершили ошибку в оценке военной ситуации в Украине. Мы помним, как американская разведка дала прогноз, что Киев падет в течение 72 часов. И этим объясняется ограниченный размер помощи, который Украина получала до войны.

Но после того, как ВСУ доказали свое превосходство над противником (в тактике ведения боя, в мотивированности), военная помощь с Запада пошла достаточно активно.

В то же время можно предъявлять серьезные претензии администрации Байдена, которая выступает сдерживающим фактором для других стран (в частности — Польши, ряда стран Центральной Европы) в предоставлении Украине истребителей, систем ПВО (даже советского образца). Это сдерживание происходит, поскольку у Байдена, похоже, всё еще сохраняется неверная трактовка (прежде всего, под влиянием советников) происходящего в Украине.

По их мнению, предоставление более мощной военной помощи Украине приведет к росту эскалации и заставит путина переходить к еще более варварским методам ведения войны.

Хотя после того, что произошло в Мариуполе – что может быть хуже? Применение химического оружия? Да, может быть. Ядерного? Маловероятно, но исключать этого тоже нельзя.

К сожалению, ответ западных союзников Украины на то, что творит здесь россия — далеко не такой мощный, каким он мог бы быть.

Как следствие – война переходит в затяжную фазу.

В чём не заинтересованы ни мы, ни такой мощный геополитический игрок как Китай.

Да, Пекину удобно ослабление Москвы в результате этой войны (из-за западных санкций). И чем больше длится война, тем больше ослабевает россия. При этом Китаю не выгодно, что война ведется на территории Украины. Во-первых, наша страна — важный транзитер для КНР. Во-вторых, Украина занимает значительное место в продовольственной безопасности Китая, а также его "клиентских" государствах Африки. Так что КНР не выгодно затягивание этой войны более чем на еще несколько месяцев.

Именно поэтому, а также из-за нежелания самому попасть под западные санкции, Китай точно не будет поддерживать рф. Ни поставками вооружения, ни экономически.

Объем торговли КНР с Западом в разы превосходит объемы его торговли с рф, зачем же подставляться? Подчеркиваю, интерес Пекина – попадание ослабевшей рф в еще большую зависимость от Китая.

Стратегически КНР нет смысла участвовать в войне на стороне рф.