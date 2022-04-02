Укр

Украинские бойцы готовы рвать руSSню, невзирая на риски и угрозы - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
Уже сейчас оккупанты боятся воевать с ВСУ Новость обновлена 02 апреля 2022, 22:26
Уже сейчас оккупанты боятся воевать с ВСУ

Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о том, почему украинских военных нельзя ограничивать в действиях во время войны

Тот уникальный случай в истории, когда не военные должны подстраиваться под объективные ограничения — в данном случае то, что нас рано или поздно ждут проблемы с БК и соответственно пора идти на какие-то политические компромиссы. Сейчас политики должны сделать все от них зависящее, чтобы дать армейцам возможность эффективно делать свою работу, способность к чему увидели все за последние 38 дней.

Ведь это действительно уникальный момент – армейцы готовы рвать руSSню, несмотря на все риски и угрозы, почувствовав вкус способности эффективно делать смерть врагам.

Ну и еще одна эффективная оборонная операция на востоке с подготовкой резервов к контрударам и переговорная позиция Украины еще больше укрепится, чем есть сейчас.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Николай Белесков
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Новости Европы
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Категория
Подбитая российская техника
Оккупанты задумали окружение украинских войск на Донбассе: свежая карта боев
Дата публикации
Категория
Пожар на нафтобазе в Белгороде
россия после пожара в Белгороде возбудила дело против ВСУ
Дата публикации
Категория
Крымчанам предлагают делать запасы еды и собирать тревожные чемоданчики
Крыму запастись консервами и крупами: появился интересный документ от властей России
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 2 апреля
Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину