Украинские бойцы готовы рвать руSSню, невзирая на риски и угрозы - Николай Белесков
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Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о том, почему украинских военных нельзя ограничивать в действиях во время войны
Тот уникальный случай в истории, когда не военные должны подстраиваться под объективные ограничения — в данном случае то, что нас рано или поздно ждут проблемы с БК и соответственно пора идти на какие-то политические компромиссы. Сейчас политики должны сделать все от них зависящее, чтобы дать армейцам возможность эффективно делать свою работу, способность к чему увидели все за последние 38 дней.
Ведь это действительно уникальный момент – армейцы готовы рвать руSSню, несмотря на все риски и угрозы, почувствовав вкус способности эффективно делать смерть врагам.
Ну и еще одна эффективная оборонная операция на востоке с подготовкой резервов к контрударам и переговорная позиция Украины еще больше укрепится, чем есть сейчас.
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