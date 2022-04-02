Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о том, почему украинских военных нельзя ограничивать в действиях во время войны

Тот уникальный случай в истории, когда не военные должны подстраиваться под объективные ограничения — в данном случае то, что нас рано или поздно ждут проблемы с БК и соответственно пора идти на какие-то политические компромиссы. Сейчас политики должны сделать все от них зависящее, чтобы дать армейцам возможность эффективно делать свою работу, способность к чему увидели все за последние 38 дней.

Ведь это действительно уникальный момент – армейцы готовы рвать руSSню, несмотря на все риски и угрозы, почувствовав вкус способности эффективно делать смерть врагам.

Ну и еще одна эффективная оборонная операция на востоке с подготовкой резервов к контрударам и переговорная позиция Украины еще больше укрепится, чем есть сейчас.

Читайте также: Категория Блоги/мнения В войне Украина-Московия цели максималистские, что заставит мобилизовать новые ресурсы Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, от чего зависит ход российско-украинской войны.