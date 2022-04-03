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Прямо сейчас миллионы россиян молча "проглатывают" Бучу, Ирпень, Мариуполь - Андрей Дихтяренко

Автор
Андрей Дихтяренко Андрей Дихтяренко
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Многие украинцы пережили настоящий ад из-за российских "освободителей" Новость обновлена 03 апреля 2022, 07:58
Многие украинцы пережили настоящий ад из-за российских "освободителей"

Украинский журналист и редактор Артем Дихтяренко о том, как россияне относятся к зверствам своей армии в Украине

А ведь у многих россиян, которые сейчас смотрят на фотографии расстрелянных мирных жителей из Бучи, Мотыжина и других мест, где русские солдаты убивали, насиловали, издевались, в голове сейчас сидит одна мыслишка:

"Пусть бы всех этих украинцев поскорее убили, заткнули им навсегда рты, чтобы нам никто не мстил, чтобы о наших преступлениях некому было рассказать, чтобы нам и дальше хорошо жилось в нашем мирке. А мы с радостью обо всех своих преступлениях забудем".

Так работает "рациональная" логика геноцида: сначала ты совершаешь преступление, потом убиваешь свидетелей, подчищаешь улики.

Чем масштабнее преступление — тем больше нужно подчищать.

Так работает общественный консенсус: ты боишься признать правду, и следом ты подчиняешься всей той лжи, забалтыванию, что транслирует тебе ответственный за геноцид режим. и вы разделяете эту ответственность между собой.

Это всегда добровольный процесс — согласие с убийцами и палачами.

Прямо сейчас миллионы россиян "проглатывают" Бучу, Ирпень, Мариуполь. Молча.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь #Преступления #Буча
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