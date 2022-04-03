Прямо сейчас миллионы россиян молча "проглатывают" Бучу, Ирпень, Мариуполь - Андрей Дихтяренко
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Украинский журналист и редактор Артем Дихтяренко о том, как россияне относятся к зверствам своей армии в Украине
А ведь у многих россиян, которые сейчас смотрят на фотографии расстрелянных мирных жителей из Бучи, Мотыжина и других мест, где русские солдаты убивали, насиловали, издевались, в голове сейчас сидит одна мыслишка:
"Пусть бы всех этих украинцев поскорее убили, заткнули им навсегда рты, чтобы нам никто не мстил, чтобы о наших преступлениях некому было рассказать, чтобы нам и дальше хорошо жилось в нашем мирке. А мы с радостью обо всех своих преступлениях забудем".
Так работает "рациональная" логика геноцида: сначала ты совершаешь преступление, потом убиваешь свидетелей, подчищаешь улики.
Чем масштабнее преступление — тем больше нужно подчищать.
Так работает общественный консенсус: ты боишься признать правду, и следом ты подчиняешься всей той лжи, забалтыванию, что транслирует тебе ответственный за геноцид режим. и вы разделяете эту ответственность между собой.
Это всегда добровольный процесс — согласие с убийцами и палачами.
Прямо сейчас миллионы россиян "проглатывают" Бучу, Ирпень, Мариуполь. Молча.
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