Украинский журналист и редактор Артем Дихтяренко о том, как россияне относятся к зверствам своей армии в Украине

А ведь у многих россиян, которые сейчас смотрят на фотографии расстрелянных мирных жителей из Бучи, Мотыжина и других мест, где русские солдаты убивали, насиловали, издевались, в голове сейчас сидит одна мыслишка:

"Пусть бы всех этих украинцев поскорее убили, заткнули им навсегда рты, чтобы нам никто не мстил, чтобы о наших преступлениях некому было рассказать, чтобы нам и дальше хорошо жилось в нашем мирке. А мы с радостью обо всех своих преступлениях забудем".

Так работает "рациональная" логика геноцида: сначала ты совершаешь преступление, потом убиваешь свидетелей, подчищаешь улики.

Чем масштабнее преступление — тем больше нужно подчищать.

Так работает общественный консенсус: ты боишься признать правду, и следом ты подчиняешься всей той лжи, забалтыванию, что транслирует тебе ответственный за геноцид режим. и вы разделяете эту ответственность между собой.

Это всегда добровольный процесс — согласие с убийцами и палачами.

Прямо сейчас миллионы россиян "проглатывают" Бучу, Ирпень, Мариуполь. Молча.