Редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов объяснил, почему победа в войне будет за Украиной

Большое сражение страха с достоинством. Страх — это российская авиация и артиллерия, которые бьют по укрытиям, домам, страх — это танковые колонны, которые изо дня в день пробивают себе путь, и сегодня пойдут снова вместе с вертолетами.

Достоинство — это пехота, десантники, спецназ, танкисты, артиллеристы, среди которых большинство — резервисты, и многие из них без опыта вообще, выбиваемые днем из рубежа, но не спящие ночь, чтобы упорно вернуться на позиции. Они идут, зная, что сегодня будет то же самое, что снова будут удары, удары, удары, которые у кого-то, возможно, заденут, возможно, рядом, и возможно, нам удастся накрыть их артой, авиацией, дотянуться ракетой или гранатометом. Без слова об усталости и недостатке чего-то, они берут оружие, которое есть, чтобы снова вернуться. Потому что это не просто снесенное вдребезги село, не просто высота, не просто посадка.

Это друзья, которые держали этот рубеж вчера и спят после контузий и истощения, чтобы вечером снова вернуться в бой. Это товарищи, которые здесь рядом держат свой рубеж, так же под ударом. Это командиры, которые бьют всеми имеющимися средствами, но которые могут сегодня остановить превосходящие силы врага прежде всего тем, что есть воля, сила и характер бойцов.

И приказ идти вперед – это работа, которую нужно выполнить сегодня, чтобы не тратить слова и крики от того, что ты слышишь и видишь. Когда придет то оружие, которое позволит уничтожать врага с больших расстояний, когда придут удобные броники, амуниция, рюкзаки, техника, когда не нужно будет ежечасно отписывать 4-5-0, когда закончится кашель, когда можно будет разводить костер ночью и включать свет, когда-нибудь можно будет спать в тепле, когда-нибудь можно будет счастливо засмеяться, потому что сегодня не погиб ни один из твоих друзей…

А сегодня вопрос один — новый боевой приказ от неспящих никогда командиров, которые рискуют вместе, чтобы снова и снова повернуть те метры земли, которые перед глазами.

Страх бросает в бой машины смерти, страх – это Россия.

Достоинство бросает в бой людей, которых не способна остановить смерть, достоинство – это Украина. Достоинство – это каждый из тех, кто рядом. И Достоинство побеждает, потому что люди всегда побеждают.