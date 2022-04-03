Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский о массовых убийствах украинцев российскими военными в Буче и Ирпене.

Когда Голодомор стали называть геноцидом украинского народа, мало кто мог осознать весь смысл этого утверждения. Нынешние поколения голода не застали, для них все эти события были во многом абстрактными тенями прошлого.

Теперь же и у нынешних поколений перед глазами есть свой, осязаемый, конкретный пример геноцида украинцев — массовые убийства гражданского населения российскими военными в Буче и Ирпене. И это уже не просто раздел в школьном учебнике, не просто какие-то цифры с нулями. Это прямо здесь, перед глазами, на твоих улицах.

И этого уже не замолчать. Фотографий и видео не удалить. На случайное стечение обстоятельств не списать.

Теперь в Украине появилась своя Сребреница.