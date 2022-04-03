Укр

Мы не застали Голодомор, но теперь и у нас перед глазами пример геноцида украинцев - Денис Казанский

Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Дата публикации
Читати українською
Автор
127
От рук российских оккупантов погибли сотни украинцев Новость обновлена 03 апреля 2022, 10:04
От рук российских оккупантов погибли сотни украинцев

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский о массовых убийствах украинцев российскими военными в Буче и Ирпене.

Когда Голодомор стали называть геноцидом украинского народа, мало кто мог осознать весь смысл этого утверждения. Нынешние поколения голода не застали, для них все эти события были во многом абстрактными тенями прошлого.

Теперь же и у нынешних поколений перед глазами есть свой, осязаемый, конкретный пример геноцида украинцев — массовые убийства гражданского населения российскими военными в Буче и Ирпене. И это уже не просто раздел в школьном учебнике, не просто какие-то цифры с нулями. Это прямо здесь, перед глазами, на твоих улицах.

И этого уже не замолчать. Фотографий и видео не удалить. На случайное стечение обстоятельств не списать.

Теперь в Украине появилась своя Сребреница.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Россия #Геноцид #Буча
Ярослав Качиньский
Новости Европы
Польша сделала неприятное для россии заявление о ядерном оружии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ярослав Качиньский
Польша сделала неприятное для россии заявление о ядерном оружии
Дата публикации
Категория
росвойска отводят в Беларусь и россию, но часть из них уничтожают
россия изменила главную цель войны в Украине: свежие карты боев
Дата публикации
Категория
Владимир Мединский и Давид Арахамия на переговорах в Стамбуле
Мединский ответил Арахамии по поводу прогресса на переговорах
Дата публикации
Категория
Буча
В Британии ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 3 апреля
Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары