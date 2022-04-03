Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал о планах путина и как от них будет зависеть переговорный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне нового раунда переговоров со страной-агрессором заявил, что украинский народ согласится только на победу в войне против россии. И что мы не готовы идти на обсуждения территориальной целостности нашей страны.

А руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия уверяет, что российская сторона на переговорах якобы согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса.

Но судя по всему, пока Мариуполь не будет взят, пока рф не получит выход к административным границам Донецкой и Луганской областей – вряд ли она будет что-то серьезно обсуждать. Скорее – проводить имитацию переговоров. Традиционно Кремль хочет садиться за обсуждение тех или иных соглашений, выступая с более сильной позиции, нежели оппонент.

Тут еще прозвучало, что Крым россиянами не обсуждается, а вопрос Донбасса будут решать во время личной встречи президентов Украины и рф. Которая пока непонятно, когда будет – и будет ли…

То есть, пока разговоры идут, получается, лишь вокруг довольно сложной схемы с нейтральным статусом Украины и неких гарантий безопасности.

По мнению путина, он должен получить весь Донбасс, сухопутный коридор в Крым, отрезание Украины от Азовского моря – а потом уж можно поговорить.

Мы это понимаем. И всячески стараемся сорвать планы агрессора. Окончательные переговорные позиции будут формироваться на поле боя. Условно говоря: если россияне захватят Мариуполь – будет одна переговорная позиция, не возьмут – другая.

По поводу гарантий безопасности для Украины, не вижу пока энтузиазма их предоставлять ни со стороны США, ни со стороны Великобритании, от которых мы их особо ждем. Плюс – я так и не понял, что значат гарантии со стороны рф? Пока ясно, что идет ломка нынешней системы международной безопасности.

Американцы считают (и, наверное, говорят об этом украинскому руководству), что нам важно продержаться еще хотя бы месяц-полтора. У россии к тому времени будет еще хуже ситуация с экономикой, вскроется еще большее ее зверств, она еще больше ослабеет, там начнутся всё более явные внутренние разброд и шатание. И будет шанс додавить ее на гораздо более выгодные для Украины, Европы, США условия мирного соглашения.

Так что нам нужно держаться. Несмотря на постоянные обстрелы, на всё более ожесточенные действия со стороны россии. Она ведь давит специально. Потому что одна часть украинцев готова воевать до победного конца, мстить, не прощать. А другая часть готова договариваться уже сейчас, аргументируя это тезисом "сколько мы еще должны принести жертв в этой войне, которую пора заканчивать?" И вот по второй аудитории, а не только по объектам инфраструктуры, жилым домам и так далее – и бьет россия своими ракетами.