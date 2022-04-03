Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков объяснил, почему Украина победит в войне с российскими оккупантами.

Украина победит так или иначе. Вопрос только в цене с нашей стороны.

Это, собственно, политикам на Западе нужно объяснять. Что наши армейцы за 39 дней, удостоверившись в собственной способности крошить руSSню, будут лупить до победы — то есть до состояния, когда рашисты не будут иметь потенциала проводить наземные операции. А до этого не так долго — еще одна или две провальные наступательные операции и потенциала не будет, а восстановить быстро будет нереально из-за деиндустриализации. В этих условиях тяжелое оружие от Запада — гарантия того, что Украина победит с меньшими потерями среди армейцев.

И наши политики должны понимать, что куча армейцев просто не примет договоренностей, пока зло не получит такого урока, что в Украину лучше никогда не лезть, потому что убьет. Поэтому лучше сконцентрировать все силы на том, чтобы армейцы могли гарантированно совершать смерть врагам, создавая лучшие переговорные позиции, а не навязывать компромисс здесь и сейчас из принципа "лучше плохой мир, чем хорошая война". Пока рашистов не вылечим от болезни империализма, полностью безопасности нам не будет.