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Лучше сконцентрировать все силы на уничтожении врага, а не навязывать компромисс здесь и сейчас - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
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ВСУ противостоят рашистам 39 дней подряд Новость обновлена 03 апреля 2022, 20:13
ВСУ противостоят рашистам 39 дней подряд

Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков объяснил, почему Украина победит в войне с российскими оккупантами.

Украина победит так или иначе. Вопрос только в цене с нашей стороны.

Это, собственно, политикам на Западе нужно объяснять. Что наши армейцы за 39 дней, удостоверившись в собственной способности крошить руSSню, будут лупить до победы — то есть до состояния, когда рашисты не будут иметь потенциала проводить наземные операции. А до этого не так долго — еще одна или две провальные наступательные операции и потенциала не будет, а восстановить быстро будет нереально из-за деиндустриализации. В этих условиях тяжелое оружие от Запада — гарантия того, что Украина победит с меньшими потерями среди армейцев.

И наши политики должны понимать, что куча армейцев просто не примет договоренностей, пока зло не получит такого урока, что в Украину лучше никогда не лезть, потому что убьет. Поэтому лучше сконцентрировать все силы на том, чтобы армейцы могли гарантированно совершать смерть врагам, создавая лучшие переговорные позиции, а не навязывать компромисс здесь и сейчас из принципа "лучше плохой мир, чем хорошая война". Пока рашистов не вылечим от болезни империализма, полностью безопасности нам не будет.

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