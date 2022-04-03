Запад с интересом ожидает ядерный удар по Киеву, чтобы возмутиться по настоящему - Дмитрий Корчинский
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 433
Украинский журналист и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский сравнил современную Европу с Украиной 2014 года
Лишь триста убитых гражданских в бучанской яме?
Только три тысячи изнасилованных в Киевской и Черниговской областях?
Что-то московия чуть ли не в тонусе. Большая русская культура в упадке. Раньше она убивала нас миллионами.
Неудивительно, что реакция мероприятия прохладная.
Кажется, Европа с интересом ожидает ядерного удара по Киеву, чтобы возмутиться по настоящему.
Впрочем, вспомним себя в 2014 году. Нам тоже не хватило жертв Иловайска и Дебальцева, убитых сотен украинских активистов в Славянске и Донецке, чтобы сильно возмутиться, чтобы стать в очереди к военкоматам, чтобы прекратить слушать московскую попсу, чтобы не торговать с оккупантами, чтобы перекрыть границы, разорвать дипломатические отношения, арестовать московских муртадов.
Европа сейчас не хуже, чем мы месяц назад. Нет, она лучше!
Я знаю, что она будет помнить зло московии дольше, чем мы.
Мы начнем забывать и прощать уже через неделю после войны.
Не начнем ли?
Неужели мы сделаем выводы?
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-