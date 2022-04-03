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Запад с интересом ожидает ядерный удар по Киеву, чтобы возмутиться по настоящему - Дмитрий Корчинский

Автор
Дмитрий Корчинский Дмитрий Корчинский
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Запад с интересом ожидает ядерный удар по Киеву, чтобы возмутиться по настоящему Новость обновлена 03 апреля 2022, 21:30

Украинский журналист и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский сравнил современную Европу с Украиной 2014 года

Лишь триста убитых гражданских в бучанской яме?

Только три тысячи изнасилованных в Киевской и Черниговской областях?

Что-то московия чуть ли не в тонусе. Большая русская культура в упадке. Раньше она убивала нас миллионами.

Неудивительно, что реакция мероприятия прохладная.

Кажется, Европа с интересом ожидает ядерного удара по Киеву, чтобы возмутиться по настоящему.

Впрочем, вспомним себя в 2014 году. Нам тоже не хватило жертв Иловайска и Дебальцева, убитых сотен украинских активистов в Славянске и Донецке, чтобы сильно возмутиться, чтобы стать в очереди к военкоматам, чтобы прекратить слушать московскую попсу, чтобы не торговать с оккупантами, чтобы перекрыть границы, разорвать дипломатические отношения, арестовать московских муртадов.

Европа сейчас не хуже, чем мы месяц назад. Нет, она лучше!

Я знаю, что она будет помнить зло московии дольше, чем мы.

Мы начнем забывать и прощать уже через неделю после войны.

Не начнем ли?

Неужели мы сделаем выводы?

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Теги:
#Украина #Европа #Киев #Война #Дмитрий Корчинский
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