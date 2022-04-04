Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес специально для "Телеграфа" спрогнозировал, чего ожидать после трагедии в Буче

Ставшие известными после отступления оккупантов их зверства на Киевщине вызвали праведные гнев, возмущение, отвращение к российским военным, которые это сделали.

Настоящий геноцид в Буче и многих других украинских городах, похоже, никак не повлияет на российское общество. Судя по его реакции, там попросту не хотят верить, что армия рф способна на такие зверства. Ни угроза новых санкций, ни кадры расстрелов и убийств мирного населения на Киевщине, увы, не повлияют на россию. Та продолжает вести себя, как слон в посудной лавке. Но это всё-таки слон – и с ним приходится считаться.

Касательно переговоров между Украиной и рф – у меня сдержанный оптимизм. Я активно следил за последним раундом в Стамбуле. Прозвучавшие после той встречи заявления сторон содержали определенные позитивные месседжи.

Но, подчеркиваю, речь пока может идти исключительно об умеренном оптимизме. Я не ожидаю в ближайшие дни никакого прорывного договора. Но думаю, мы находимся в двух-трех неделях от того, чтобы Украина и россия смогли выйти с каким-то совместным заявлением о некой общей договоренности.

Понятно, что это будет не финальный документ. Его мы, в лучшем случае, увидим ближе к лету.

Впрочем, всё может быть и раньше. Если верить в важный для россиян символизм 9 мая, в то, насколько эта дата сакральна для путина, решение могут финализировать и в первой половине мая. Если россияне не смогут добиться к этому времени военных успехов (а они не скрывают планов попытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области), то переговорный процесс может резко ускориться. В лучшую для нас сторону. Но, к сожалению, есть и вероятность того, что может случиться наоборот.