Журналист и путешественник Евгений Ихельзон рассказал, кто должен ответить за зверские убийства людей в Киевской области.

Наверное, не совсем правильно сосредотачивать дискуссию на том, чтобы доказать, что убийства под Киевом совершил не Путин, а обычные россияне.

На самом деле и Путин, и обычные россияне, для которых в происходящем нет ничего особенного. Просто военная операция, где-то далеко, против каких-то чужих людей.

Это и есть русский мир, от усов и до хвоста.

Невозможно просто смотреть на это с холодной головой, они даже не понимают, какого джина выпустили из бутылки, вот что вызывает недоумение.

Они думали, что останутся в Буче навсегда, будут там управлять, получат квартиры, участки земли и медали. Ведь за каждым воином наблюдает сам Путин, говорит: "это неправильная страна, неправильные люди, убивай, грабь, насилуй, проводи мероприятия военно-технического характера, во славу русского оружия".

Неправильно называть их фашистами, большинство людей не знает о второй мировой, это что-то из фильмов. Для преступлений путинского режима нужна другая терминология, они начались не в Украине, и очень надеюсь, что закончатся в Украине.

Станет ли Буча черным лебедем для Путина? Не знаю, пока они за сбитый в 2014 году Боинг даже не ответили толком.