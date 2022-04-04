Украинский блоггер, телеведущий и публицист Антон Швец сравнил украинского президента с российским и нашел принципиальную разницу.

Мы можем любить Зеленского. Это право каждого гражданина.

Мы можем не любить Зеленского. Это право каждого гражданина.

Но есть очень простое правило. В Украине уже многие годы любой Президент может выйти к народу. В городе, который находится на любом расстоянии от линии фронта. Без охраны почти. Может общаться с людьми лично. Жать руки. Обнимать людей. Почитать воинов. Утешать детей. Прямо в толпе. Без актеров. Без подставной массовки. Плохой, хороший, нравится, не нравится, будут в толпе те, кто его не любят (а такое бывало), не будут, пофиг.

Это демократия, бичез.

Сравните это с бункерной крысой, которая даже с ближайшими приспешниками встречается за огромным столом. Традиционные нарративы царата, удаляющегося от смердов. Представить себе путина в Белгороде не сможет ни один россиянин, даже самый зомбированный, потому что это смешно. Так не бывает. Там.

Удивить украинца появлением Президента в только что деоккупированном городе не очень просто. Ну да. Был. И что?

Это и есть цивилизационный выбор. Это не достижение Зеленского. Не с него началось. И не достижение Порошенко. Не он это сотворил. Это достижение страны.

Это Украина. Она кого угодно заставит играть по правилам.