Юрист-международник, специалист по морскому праву и безопасности Богдан Устименко специально для "Телеграфа" объяснил, как Украина может защититься от россии со стороны моря

По сообщению главного редактора BlackSeaNews Андрея Клименко, вчера в Мариуполе, примерно в 22:40, российские войска обстреляли гражданское торговое сухогруз "Азбург" (флаг Dominica, судовладелец Malta).

В свою очередь моторист судна "Азбург" отметил, что российская ракета попала в машинное отделение, судно сгорело. Экипаж спасен, один член экипажа – ранен.

К сожалению, со дня начала полномасштабной войны России против Украины это не первый случай обстрелов вооруженными силами РФ гражданских судов под флагами разных государств.

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В связи с изложенной ситуацией возникает логичный вопрос, что можно сделать с российской агрессией на море? Какие механизмы предусмотрены международным правом?

Да, принцип использования морей в мирных целях является одним из фундаментальных принципов международного права. В частности, Конвенцией ООН по морскому праву (статьи 58 и 88) определено, что открытое море, в том числе исключительные морские экономические зоны, могут использоваться только для мирных целей, исключающих использование этих морских пространств для совершения актов военной агрессии.

Следует кратко разъяснить, что исключительные морские экономические зоны (сокращенно – ИМЭЗ) – это морские просторы прибрежных государств, непосредственно примыкающих к их территориальному морю. В таких зонах только соответствующие прибрежные государства вправе заниматься экономической деятельностью, рыболовством, добывать полезные ископаемые. Но на ИМЭЗ практически распространяется правовой режим открытого моря.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Российская морская блокада уже украла у Украины миллиард долларов США Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко специально для "Телеграфа":

В то же время, несмотря на императивные нормы международного права, Российская Федерация, используя морское и воздушное пространства, на которые не распространяется суверенитет Украины или России, обстреливает ракетами территорию Украины и торговые суда третьих государств с помощью самолетов и кораблей российских Вооруженных Сил.

Как следствие, государство-агрессор подвергает опасности международную воздушную и морскую навигацию, другие причерноморские государства (Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию), функционирование подводных кабелей и трубопроводов, морских надводных сооружений.

Учитывая изложенное, Украине следует обратиться в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой обсудить вопрос о временном запрете использования воздушного пространства над открытым морем на территории Украины (ее исключительной экономической зоной) и приостановить судоходство в исключительной экономической зоне Украины (кроме отдельно определенных гуманитарных воздушных маршрутов и морских коридоров) до полного прекращения агрессии Российской Федерации против Украины. Сделать это можно путем создания Специальной запретной зоны. Также следует просить ГА ООН рекомендовать Совету Безопасности ООН с помощью подчиненного ему Военно-Штабного Комитета принять на основании статьи 42 Устава ООН все надлежащие меры, в том числе с привлечением воздушных, морских или сухопутных сил Членов ООН (например, США, Великобритании, Польши и т.п.), направленных на создание упомянутой Специальной запретной зоны.

В случае "блокировки" РФ решения Совбеза ООН о создании Специальной запрещенной зоны с применением права вето, которым она незаконно пользуется вместо СССР, следует рассмотреть вопрос обращения в Международный Суд (через ГА ООН) с целью получения консультативного заключения Суда, подтвердившего факт того, что РФ не имеет статуса постоянного члена Совбеза.