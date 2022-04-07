Психолог Роман Кузнецов объяснил, почему Украину сильно поддерживает Польша.

Несколько становится понятнее позиция запада. В первые дни войны я пытался достучаться до "хороших русских". И офигел от того, что они мне писали. За 1,5 месяца войны я видел может 2-3 адекватных комментария из роисси.

Но даже со своей наивностью я думал, что там процентов 20 есть понимающих людей, не больше.

Думаю, вы видели обращение Джонсона к россиянам. Он реально думает, что российское общество — это несчастные овечки в заложниках у путина.

Скорее всего, так думают большинство людей на западе. До них очень медленно доходит, что происходит на самом деле. А вот большинство украинцев, к сожалению, не удивлены зверствами в Буче.

Зато никто для нас больше не сделал в этой войне, чем Польша. И пытались еще больше сделать, но помешали США. Ну и страны Балтии и Чехия нас тоже всячески поддерживают.

Почему? Потому что все эти страны знают, что такое россия. До 1918 г. Польши не существовало на карте 123 года. Угадайте, кто к этому причастен? А в ХХ ст. они находились под влиянием ссср и только в 89 завоевали свою свободу. Они знают, как тяжело эту свободу получить.

Поэтому у Польши нет иллюзий относительно россии. А еще хорошо понимает, что рашка не остановится на Украине.

Итак. Сейчас есть еще и информационный фронт на западе. Надо им показывать все те социальные опросы, согласно которым эту войну поддерживает большинство русского населения. Надо открывать им глаза.