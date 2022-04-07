Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз

В своем очередном обращении касательно российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности стабилизации отечественной экономики.

В том числе призвал быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов, подчеркнув, что это зависит не только от представителей правительства и центральной власти, но и от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообщества.

Заявления президента правильные, своевременные. Нам, действительно, нужно делать всё, чтобы экономика заработала как можно быстрее и эффективнее.

Проблема в том, что негодяи, которые грабили страну, запускали всякого рода финансовые схемы, ослабляли Украину как государство и украинскую нацию как целый народ – сейчас возбудились и буквально выпрыгивают из штанов, пытаясь привлечь к себе внимание президента и его команды. Речь о всякого рода макеевых, яресько, миловановых, гетманцевых, которые загнали нас в кабальные кредитные условия. Очень важно, чтобы эти люди, которые были на высоких финансовых должностях и довели Украину до жалкого экономического состояния, не вернулись. Никаких хороших креативных идей от этих людей ожидать не приходится.

Моя позиция – всех, кто ранее возглавлял наши Минфин, Минэкономики, Госналоговую службу, Гостаможню на пушечный выстрел нельзя подпускать к госслужбе. Они уже "сделали" всё, что могли, показали свою "эффективность". Хватит.

На самом деле есть масса хороших идей для перезапуска украинской экономики.

Первое, с чего надо начать – максимально стимулировать развитие предпринимательской инициативы через снятие всевозможных регуляций. О важности дерегуляции у нас говорили много и раньше, но никто ничего так и не сделал. На сегодняшний день любой предприниматель, который начинает бизнес, оказывается сразу под прицелом налоговиков, ГСЧС, разного рода институций. Следует убрать всех этих контролеров, которые душат бизнес.

Контролеров может быть только два.

Первый – Госслужба по защите прав потребителей. Чтобы государство выступало как арбитр, отвечающий за такого рода защиту.

Второй – Государственная налоговая служба (в части сбора налогов).

Если говорить о защите прав потребителей – должна быть четкая процедура, чтобы можно было идентифицировать жалобщика. Чтобы невозможно было делать ложные заявления, давая возможность совершать неправомерные действия против честных предпринимателей. Чтобы с помощью такого рода инструментов не убирали конкурентов. Именно публичность в принятии решений касательно того или иного вида контроля обеспечит непредвзятость. Крайне важно привлекать для этого общественность, чтобы не тратить огромные ресурсы на государственный аппарат (который нужно сократить, как минимум, вдвое).

Все регуляции, которые касаются государственного контроля в части маркировки, дополнительных проверок – надо немедленно отменять. Президент с правительством уже приняли ряд решений в этом направлении.

Все эти нагромождения регуляции надо отменять! А потом, когда закончится война, очень выборочно, ювелирно возвращать, чтобы не навредить предпринимательству.

Что касается налогового законодательства – надо снять все ограничения для инвестирования и реинвестирования.

Следует думать о льготном налогообложении. Но льготном – в смысле отмены или значительного уменьшения тех или иных налогов, а не в смысле предоставления дотаций. Потому что везде, где есть дотации – всегда есть злоупотребления, т.к. получают "откаты".

Налог на недвижимость надо как можно быстрее отменять. В ситуации, когда уничтожено много промышленных, складских, жилых помещений существование этого налога – нелогично. Налог на недвижимость – это налог развитых государств, где есть излишек промышленных, жилых помещений. Где есть необходимость сдерживать строительство.

Что касается налога на землю, я бы ввел льготы для тех видов производств, которые надо развивать в том или ином регионе. Давать деньги – их разворуют. А потому надо давать льготы на уплату налогов. Привлекать инвесторов. Прежде всего – внутренних. Иностранные к нам сейчас не пойдут – они напуганы. А наши – оставшиеся или готовые вернуться, должны знать, что есть соответствующая программа. Ты строишь какое-то производство – и на 10-15 лет освобождаешься от налога на землю, от каких-то иных налогов. Для стимулирования создания тех же рабочих мест – надо освобождать от налога с зарплаты (при условии, что ты выплачиваешь определенную зарплату и создал определенное число рабочих мест). Всё это должно быть понятно, прозрачно, публично, открыто прописано в инвестиционных соглашениях.

Если кто-то строит вагоноремонтный завод – для него такие-то льготы, авиазавод – такие-то…

Микропредпринимательство – это капилляры экономики. Нужно снимать все регуляции, кассовые аппараты, первичную документацию. Надо сделать так, чтобы любой человек мог легко открыть свой бизнес: вышивать, выпекать, стирать, продавать и так далее. Простой украинец должен получить возможность выживать, зарабатывать – и тем самым стимулировать экономику, те вены и артерии по доставке крови к экономическому сердцу страны.

Долже быть фиксированный налог, один годовой отчет.

Лишь с учетом всех вышеперечисленных факторов мы в это сложное время перезапустим нашу экономику. Максимально быстрые проекты решений, максимально быстрое их обсуждение с общественностью, с экспертами – и максимально быстрое воплощение в жизнь тех идей, которые нашли поддержку.

У нас за 30 лет независимости в законодательство внесено столько сдерживающих факторов для развития экономики, что нужно не бояться отменять те нормы, которые показали свою нежизнеспособность, вредность. Если мы хотим оживить, перепрошить, перезапустить, обновить украинскую экономику – действовать нужно именно так.