ЕХАТЬ ЛИ ОСТАТЬСЯ?

Сейчас просят эвакуироваться жителей отдельных регионов Украины и многие будут задавать себе этот вопрос.

Это очень сложный вопрос. Ибо легкого решения нет.

Есть ошибочные мнения. Вот, например:

- начнется – тогда поеду.

Нет. Проще уехать, когда еще не совсем началось. Выезжать под обстрелами – сложнее, опаснее, дороже.

– я пересижу в подвале.

Плохая идея. Подвал – не бункер. Вас может завалить. Вы или ваши близкие можете остаться без воды, еды, медицинской помощи. Мы никогда не посчитаем, сколько людей умерло из-за воспаленного аппендицита или легкого ранения, которое в подвале превратилось в крайне тяжелое.

– мне все равно, где умирать.

Вам то безразлично, но вас точно кто-то любит. Не нужно заставлять родных вас откапывать, искать или соседей хоронить в детском песочнике. Есть разница, где, как и с кем умирать, раз кто-то там собрался.

– что они мне сделают?

Возьмут в плен, изнасилуют, будут издеваться, ограбят, будут допрашивать, убьют, будут мучать родных на ваших глазах и т.д.

– кто меня где ждет?

Начните сами себя где-нибудь ждать. В другом месте не будет легко, но вы будете живы, ваши родные будут в безопасности. Вам будет тяжело, иногда даже очень. Вы будете чувствовать себя изменником, трусом и вас будет преследовать чувство стыда. Но вы не будете мешать ВСУ, в которых мы так верим.

– я буду здесь помогать.

Но больше мешать. Ибо вас нужно будет эвакуировать, кормить, проверять, живы ли, стараться не попасть в ваш дом и т.д. Плести сетку можно в другом городе. Помогать людям тоже можно повсюду. Иногда большая помощь не стать заложником, жертвой или мишенью.

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- я больна/ больные родители/ животные и т.д.

Если вам все равно придется уехать (посмотрите на Марик), то уехать всем этим составом проще не под обстрелами.

- беременная/ дети/беременная с детьми

Какого вы до сих пор не уехали?

- у меня здесь мужчина воюет

Это очень сложно быть далеко. Но не отвлекайте. Дайте воевать и защищать.

- если я уеду, то кто же останется?

А если вы погибнете, кто вернется?

– а мне так хочется. Имею право.

Перехочется.

Я НЕ МОГУ ВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ.

Оно будет только вашим.

Но есть золотое правило: не мешайте!

Если ваша работа очень важна и вы вынуждены остаться – будьте максимально осторожны. Не рискуйте лишний раз. Имейте аптечку, запас пищи и воды. И все равно будьте готовы эвакуироваться.

Не выезжайте под плотным обстрелом – попробуйте пересидеть в безопасности, пока не стихнет. Ищите тех, кто сможет помочь вам. Помогайте тем, кому вы можете помочь.

Соберите вещи заранее — документы, чистое белье, аптечку, деньги, пледик, переноску или сумку для животных, фото, зарядку для телефона

И не лазайте под обстрелами. Потому что от этого "я пошел посмотреть на вражеский танк и меня ранили" хочется не сочувствовать, а ударить. Вас полезут вытаскивать и умножится количество пострадавших.

Будьте внимательны и осторожны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, когда вы все же уехали:

- заботьтесь о себе

- не стесняйтесь. Не нужно жить в вечном стыде. Это разрушает вас

- просите о необходимой помощи

- говорите с другими людьми

- не держите в себе боль

- не рвитесь назад — будет еще время

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– поплачьте, если очень хочется. Но еще поешьте, помойтесь, поспите, переоденьтесь, согрейтесь

- успокойте детей и животных

- помогайте людям, которые вас приютили

- будьте полезны, но не бойтесь быть бесполезными

- бояться — нормально

- найдите родственников и поддерживайте связь

- говорите людям, которых вы любите, что вы их любите

- спрашивайте "как ты?" у тех, кто остался

- делитесь способами, как уехать и разместиться

- попробуйте не заболеть или хотя бы не запустить болезнь

- не бухайте

- верьте в нашу победу

- общайтесь на украинском, читайте литературу, учите историю

- смотрите, как живут люди, учитесь у них новому и делитесь опытом.

– попробуйте оставаться человеком и сохранять достоинство

А если ты такая умная, то чего сама не уехала?

Я знала, что война будет. Прошла куча курсов медицинской помощи, рода, поведения под обстрелами. Это все не спасет меня, если что-нибудь прилетит, но ведь.

Я заставила уехать кота, женщин и детей.

Уговорила на это друзей с маленькими детьми.

Я скучаю и скучаю. Но так нужно.

Должен работать. Мне было страшно страшно. Но я минимизирую время нахождения в опасных местах. Я не останусь "пить кофе". Заскочили, сняли – свалили.

Я ценю каждого, кто остался. Но не осуждаю никого из уехавших. Точнее, есть люди, с которыми у меня нет желания общаться в дальнейшем. Но это связано с тем, что мои бывшие друзья ни разу не поинтересовались, как мои дела))

Моей единственной задачей было работать. Меня кормили, возили, обеспечили базовые потребности типа поспать в безопасности, постирать или помыться. Мне не нужно было охотиться за едой или искать подвал. Все это время у меня сложенный рюкзак – я бы не дышалась в оккупации…

Я не психологиня и не эксперткиня. Но вы имеете право выжить и спасти тех, кого любите.

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