Ехать или оставаться? Вы имеете право выжить и спасти тех, кого любите - Наталья Нагорная
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ЕХАТЬ ЛИ ОСТАТЬСЯ?
Сейчас просят эвакуироваться жителей отдельных регионов Украины и многие будут задавать себе этот вопрос.
Это очень сложный вопрос. Ибо легкого решения нет.
Есть ошибочные мнения. Вот, например:
- начнется – тогда поеду.
Нет. Проще уехать, когда еще не совсем началось. Выезжать под обстрелами – сложнее, опаснее, дороже.
– я пересижу в подвале.
Плохая идея. Подвал – не бункер. Вас может завалить. Вы или ваши близкие можете остаться без воды, еды, медицинской помощи. Мы никогда не посчитаем, сколько людей умерло из-за воспаленного аппендицита или легкого ранения, которое в подвале превратилось в крайне тяжелое.
– мне все равно, где умирать.
Вам то безразлично, но вас точно кто-то любит. Не нужно заставлять родных вас откапывать, искать или соседей хоронить в детском песочнике. Есть разница, где, как и с кем умирать, раз кто-то там собрался.
– что они мне сделают?
Возьмут в плен, изнасилуют, будут издеваться, ограбят, будут допрашивать, убьют, будут мучать родных на ваших глазах и т.д.
– кто меня где ждет?
Начните сами себя где-нибудь ждать. В другом месте не будет легко, но вы будете живы, ваши родные будут в безопасности. Вам будет тяжело, иногда даже очень. Вы будете чувствовать себя изменником, трусом и вас будет преследовать чувство стыда. Но вы не будете мешать ВСУ, в которых мы так верим.
– я буду здесь помогать.
Но больше мешать. Ибо вас нужно будет эвакуировать, кормить, проверять, живы ли, стараться не попасть в ваш дом и т.д. Плести сетку можно в другом городе. Помогать людям тоже можно повсюду. Иногда большая помощь не стать заложником, жертвой или мишенью.
- я больна/ больные родители/ животные и т.д.
Если вам все равно придется уехать (посмотрите на Марик), то уехать всем этим составом проще не под обстрелами.
- беременная/ дети/беременная с детьми
Какого вы до сих пор не уехали?
- у меня здесь мужчина воюет
Это очень сложно быть далеко. Но не отвлекайте. Дайте воевать и защищать.
- если я уеду, то кто же останется?
А если вы погибнете, кто вернется?
– а мне так хочется. Имею право.
Перехочется.
Я НЕ МОГУ ВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ.
Оно будет только вашим.
Но есть золотое правило: не мешайте!
Если ваша работа очень важна и вы вынуждены остаться – будьте максимально осторожны. Не рискуйте лишний раз. Имейте аптечку, запас пищи и воды. И все равно будьте готовы эвакуироваться.
Не выезжайте под плотным обстрелом – попробуйте пересидеть в безопасности, пока не стихнет. Ищите тех, кто сможет помочь вам. Помогайте тем, кому вы можете помочь.
Соберите вещи заранее — документы, чистое белье, аптечку, деньги, пледик, переноску или сумку для животных, фото, зарядку для телефона
И не лазайте под обстрелами. Потому что от этого "я пошел посмотреть на вражеский танк и меня ранили" хочется не сочувствовать, а ударить. Вас полезут вытаскивать и умножится количество пострадавших.
Будьте внимательны и осторожны.
ЧТО ДЕЛАТЬ, когда вы все же уехали:
- заботьтесь о себе
- не стесняйтесь. Не нужно жить в вечном стыде. Это разрушает вас
- просите о необходимой помощи
- говорите с другими людьми
- не держите в себе боль
- не рвитесь назад — будет еще время
– поплачьте, если очень хочется. Но еще поешьте, помойтесь, поспите, переоденьтесь, согрейтесь
- успокойте детей и животных
- помогайте людям, которые вас приютили
- будьте полезны, но не бойтесь быть бесполезными
- бояться — нормально
- найдите родственников и поддерживайте связь
- говорите людям, которых вы любите, что вы их любите
- спрашивайте "как ты?" у тех, кто остался
- делитесь способами, как уехать и разместиться
- попробуйте не заболеть или хотя бы не запустить болезнь
- не бухайте
- верьте в нашу победу
- общайтесь на украинском, читайте литературу, учите историю
- смотрите, как живут люди, учитесь у них новому и делитесь опытом.
– попробуйте оставаться человеком и сохранять достоинство
А если ты такая умная, то чего сама не уехала?
Я знала, что война будет. Прошла куча курсов медицинской помощи, рода, поведения под обстрелами. Это все не спасет меня, если что-нибудь прилетит, но ведь.
Я заставила уехать кота, женщин и детей.
Уговорила на это друзей с маленькими детьми.
Я скучаю и скучаю. Но так нужно.
Должен работать. Мне было страшно страшно. Но я минимизирую время нахождения в опасных местах. Я не останусь "пить кофе". Заскочили, сняли – свалили.
Я ценю каждого, кто остался. Но не осуждаю никого из уехавших. Точнее, есть люди, с которыми у меня нет желания общаться в дальнейшем. Но это связано с тем, что мои бывшие друзья ни разу не поинтересовались, как мои дела))
Моей единственной задачей было работать. Меня кормили, возили, обеспечили базовые потребности типа поспать в безопасности, постирать или помыться. Мне не нужно было охотиться за едой или искать подвал. Все это время у меня сложенный рюкзак – я бы не дышалась в оккупации…
Я не психологиня и не эксперткиня. Но вы имеете право выжить и спасти тех, кого любите.
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