Двум странам уже удалось отбиться от нашего врага. Мы в хорошей компании - Александр Шульман
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Военный журналист Александр Шульман рассказал, кому, кроме Украины, удалось выдержать давление московской армии
На сегодняшний день есть две страны, которым удалось отбиться от многократно превосходящего противника.
Это Финляндия и Израиль.
О Польше и чуде на Висле не говорю – все "чудо" закончилось в 1939 году.
Обе страны отбивались от СССР — финны напрямую, израильтяне — от натравленных, вооруженных до зубов и обученных советским союзом арабов.
Ни Отто Куусинен, ни Ясир Арафат задач, поставленных Москвой, не выполнили.
Сегодня Украина – третья страна, отражающаяся от чекистско-рашистской мраки.
Мы в хорошей компании.
С нами – весь мир.
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