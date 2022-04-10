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Двум странам уже удалось отбиться от нашего врага. Мы в хорошей компании - Александр Шульман

Автор
Александр Шульман Александр Шульман
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Украина устоит в войне с россией, нет сомнений Новость обновлена 10 апреля 2022, 12:52
Украина устоит в войне с россией, нет сомнений

Военный журналист Александр Шульман рассказал, кому, кроме Украины, удалось выдержать давление московской армии

На сегодняшний день есть две страны, которым удалось отбиться от многократно превосходящего противника.

Это Финляндия и Израиль.

О Польше и чуде на Висле не говорю – все "чудо" закончилось в 1939 году.

Обе страны отбивались от СССР — финны напрямую, израильтяне — от натравленных, вооруженных до зубов и обученных советским союзом арабов.

Ни Отто Куусинен, ни Ясир Арафат задач, поставленных Москвой, не выполнили.

Сегодня Украина – третья страна, отражающаяся от чекистско-рашистской мраки.

Мы в хорошей компании.

С нами – весь мир.

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Теги:
#Украина #Россия #Израиль #Финляндия #Война
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