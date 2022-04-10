Военный журналист Александр Шульман рассказал, кому, кроме Украины, удалось выдержать давление московской армии

На сегодняшний день есть две страны, которым удалось отбиться от многократно превосходящего противника.

Это Финляндия и Израиль.

О Польше и чуде на Висле не говорю – все "чудо" закончилось в 1939 году.

Обе страны отбивались от СССР — финны напрямую, израильтяне — от натравленных, вооруженных до зубов и обученных советским союзом арабов.

Ни Отто Куусинен, ни Ясир Арафат задач, поставленных Москвой, не выполнили.

Сегодня Украина – третья страна, отражающаяся от чекистско-рашистской мраки.

Мы в хорошей компании.

С нами – весь мир.