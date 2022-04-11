Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз на встречу диктатора путина и его белорусского пособника

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля встретится с развязавшим войну против Украины российским диктатором владимиром путинным.

Известно, что встреча пройдет на Дальнем Востоке, в Амурской области, на строящемся космодроме Восточный. И хоть официально она будет посвящена Дню космонавтики, уже анонсировано, что будут обсуждать Украину и "двухстороннюю повестку".

Думаю, следует ожидать общих слов об интеграции в рамках Союзного государства, о рублевой зоне – о том, что Беларусь выдает как некое свершение. О том, что Беларусь будет покупать российские товары, включая энергоносители, за рубли. Для структуры экономики рф это никакого значения не имеет.

Не думаю, что будет объявлено об открытии "второго фронта". Лукашенко всячески отвиливает от этого. И сейчас, когда западные страны всё больше консолидируются в поддержке Украины, открытое вступление Беларуси в войну перечеркнет любую даже гипотетическую возможность в будущем наладить отношения официального Минска – и с Киевом, и с Западом. Не говоря уж о том, что внутри самой Беларуси – массовые антивоенные настроения.

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Да, сейчас Беларусь полностью экономически зависима от рф. И зависимость будет только возрастать. Но всё можно исправить. В будущем. Если не дать вовлечь себя в войну окончательно.

Безусловно, путин хотел бы такого вовлечения. Безусловно, Лукашенко этому всячески противиться. Ведь одно дело – когда российские ракеты и самолеты летят на Украину с территории Беларуси. А другое – когда сами белорусы полезут в битву.

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При этом путин, при всём желании втянуть Беларусь в войну, чисто психологически не приемлет вариант – убрать Лукашенко любым способом. Он считает, что это был бы плохой пример. Для самой рф. Что власть можно поменять вот так… И Лукашенко этим психологическим путинским "табу" пользуется. И выкачивает из рф всё, что ему нужно, не давая в ответ то, чего хотелось бы путину. При этом поясняя "другу Володе", почему нельзя втягивать Беларусь в эту войну по полной. И тут, думаю, Лукашенко более откровенен с путиным, нежели те же ФСБ и Минобороны рф. Мне кажется, белорусский непризнанный президент уже не раз пытался донести до российского, что привлечь к боевыми действиям в Беларуси получится максимум 15 тысяч мало мотивированных и слабо тренированных солдат. В военном смысле это мало что изменит. А для самого Лукашенко может стать концом, учитывая настроения в обществе. Ведь даже пара сотен погибших (а их будет куда больше, если пойдет вторжение со стороны Беларуси) станет шоком для белорусского общества. Где режим и так едва держится.

Те же белорусские силовики готовы дубасить протестующих, сидеть на каких-то схемах, но не умирать за Лукашенко (даже не столько за него, сколько за путина) на украинской земле.