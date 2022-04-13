Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что КНР смотрит на западные страны с высока и хочет расправиться с ними чужими руками

Министр иностранных дел рф Сергей Лавров на днях попытался по-новому пояснить "цели" так называемой военной спецоперации (которая – вторжение и война) россии в Украине. По его версии, эта "спецоперация" призвана покончить с курсом США на доминирование в мире".

Похоже, россия начала использовать для "объяснения" причин и целей агрессии против Украины китайскую риторику. Произошел некий месседж-бартер. Официальные китайские СМИ тиражируют и поддерживают лживые месседжи Кремля относительно Украины и выставляют россию жертвой совместных агрессивных действий Киева и Вашингтона. И тут же наша страна обвиняется в провокациях (!!!), устроенных в Буче и Краматорске, с целью сорвать "мирный переговорный процесс".

В то же время, постоянное наращивание россией сил и средств поражения, применение запрещенного оружия, геноцид мирного населения орками не замечаются Китаем, и при этом непрерывно раздаются призывы прекратить поставлять в Украину оружие и технику для обороны, словно Украина напала на россию, а не наоборот.

Публично присоединяясь к риторике Пекина относительно необходимости сдерживания США, путин в очередной раз присягает на верность Китаю, рассчитывая на сохранение поддержки, а точнее гарантий безопасности и безнаказанности, которые он получил от китайского лидера во время олимпиады.

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Тот факт, что путин без страха перекидывает в Украину войска Забайкальского и Дальневосточного военных округов, говорит о том, что он до сих пор верит, что Китай не воспользуется ситуацией и не начнет военным путем отбирать территории россии, которые считает своими.

А в это время Китай, подтолкнув россию к открытой военной агрессии, продолжает прибирать к рукам Азию, а также российские территории Забайкалья и Восточной Сибири. Правда, пока экономическим путем.

Что бы ни говорил путин в оправдание своих действий против Украины, его цели неизменны – разрушение украинского государства и геноцид украинского народа.

Выводы из этой новой риторики кремля должны сделать все – и Украина, и Европа и США. Эти заявления лишний раз подтверждают, что происходит столкновение цивилизаций, а точнее попытка российской орды, поддержанной Поднебесной, уничтожить западную цивилизацию. Такой подход полностью соответствует позиции Китая, который с высоты своей пятитысячелетней истории пытается на всех – Украину, россию, Европу и США – смотреть свысока, как на варваров, с которыми можно расправиться руками самих же варваров.

Но мы не варвары. Украина – цивилизованная страна с историей, духом свободы и ценностями, которые мы готовы защищать. Находясь на передовой западной цивилизации, наша страна ценой жизни своих солдат и мирных граждан, ценой страданий миллионов людей и колоссальных материальных потерь защищает цивилизацию. А значит, имеет право требовать от Запада, находящегося за нашей спиной, в нашем тылу, совершенно иного отношения, иного уровня помощи и участия в решении общемировой, а не украинской проблемы. И Запад должен это наконец понять.

Следующий вывод состоит в том, что развязанная путиным война неизбежно приведет к развалу российского государства или, по крайней мере, к утрате многих территорий. И к этому мир тоже должен быть готов.

Ну и последнее. Нам надо задуматься над формированием украинской политики на китайском направлении. Сегодня она слабая, фрагментарная, без понимания философии, глубины действий КНР, стратегии Китая, рассчитанной не на годы, а, как минимум, на десятилетия.