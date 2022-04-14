Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов про уничтожение крейсера "Москва": Гордость русского флота пошла ко дну и показала пример другим

Новость о том, что в водах Черного моря украинскими военными подбит ракетный крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота РФ, вызвал широкий резонанс как среди украинской публики, так и в самой России.

Событие столь серьезного масштаба, что россиянам даже пришлось среди ночи признавать, что у "Москвы" действительно серьезные проблемы.

По информации украинских источников, флагман ЧФ получил сразу две пробоины после ударов ракетами "Нептун". По непроверенной информации, до этого также был нанесен удар из беспилотника "Байрактар", который вывел из строя систему ПВО. Впрочем, точно подтвердить эти данные невозможно, поскольку официально военные лишь сухо сообщили, что на "пораженном крейсере "Москва" начался пожар", затем был взрыв, а затем его опрокинуло на бок".

Между тем, в России подтвердили, что из ракетного крейсера "Москва" эвакуировали всех членов экипажа. Подобные заявления ночью появились на пропагандистских ресурсах ТАСС и РИА Новости. Интересно, что позже слово "всех" из некоторых заявлений убрали. Это важный момент, сразу по двум причинам: во-первых, эвакуация экипажа свидетельствует о том, что крейсер пошел ко дну. Во-вторых, "паспортная" численность экипажа начинается от 510 человек. То есть это минимальное количество, которое могло быть на корабле. В соцсетях кое-где говорят и о семи сотнях военных, однако, опять же, точная цифра держится в секрете.

Что касается спасенных, то российская сторона, обычно медийно показывающая победы, не продемонстрировала ни одного кадра — ни с самим крейсером, ни с его членами экипажа. Что наталкивает на некоторые мысли. К примеру, что все члены экипажа (или большинство) погибли. Такая вот "печальная новость".

Уже в четверг, 14 апреля, Дмитрий Песков коротко сказал, что Путину якобы доложили по поводу проблем с крейсером "Москва". По информации, гуляющей по российским телеграм-каналам, ночью президент РФ провел закрытое заседание с генералитетом, где крушил мебель и не мог успокоиться из-за потери такого символического для Кремля корабля как крейсер "Москва".

Инцидент с крейсером "Москва" выбесил Путина

Отдельно рассмотрим озвученные россией "причины" крушения: сначала российская сторона заявила о детонации на борту корабля. Потом, что тот якобы наткнулся на мину в открытом море. Но опять же никаких кадров — ни из беспилотников, ни из авиации публике не продемонстрировали. Очевидно, показывать уже нечего. Интересно, что скажет Путин, когда в следующий раз будет рассказывать, что "спецоперация" идет по плану? Пожалуй, как и с "Курском" — "Москва" утонула".

Как результат: Украина уничтожила символ российского флота без потерь, что, очевидно, повлияет также на поведение командиров других военных судов. Теперь им будет просто страшно входить в зону поражения украинских противокорабельных комплексов "Нептун". А бить по целям украинские военные могут в радиусе 280 км.

Комплекс "Нептун" может эффективно защищать акваторию Черного моря, что собственно и продемонстрировал

Казалось бы, даже там, где Россия явно сильнее Украины — на море, украинские защитники наносят мощные, а самое главное — эффективные удары. Так держать! Все будет Украина!