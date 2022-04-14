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Украинцы ищут поводы, чтобы переср*ться — назначим день, но после победы - Юрий Марченко

Автор
Юрий Марченко Юрий Марченко
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Украинцам во время войны не стоит ссориться Новость обновлена 14 апреля 2022, 16:30
Украинцам во время войны не стоит ссориться

Украинский журналист Юрий Марченко высмеял поводы для ссор среди украинцев и призвал общество не делать этого во время войны.

РЕАЛЬНОСТЬ:

  • Вторжение;
  • Обстрелы;
  • Мариуполь;
  • Буча;
  • Харьков.

ПОВОДЫ, ЧТОБЫ УКРАИНЦЫ ПЕРЕСРАЛИСЬ:

  • Не так помогаешь;
  • Так по нас бьют не "грады", а "ураганы", ты что, по звуку не отличаешь?!
  • Возвращающиеся в Киев — гопники и предатели;
  • Оставшиеся в Киеве люди — снобы и упрямые бараны;
  • Арестович задолбал шептать, ничего не слышно;
  • "Я за Зелебоба не голосовал".

Я серьезно. Давайте назначим день, когда все перессоримся. Но после победы.

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Теги:
#Украина #Россия #Скандал #Война #Ссора
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