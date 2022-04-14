Украинцы ищут поводы, чтобы переср*ться — назначим день, но после победы - Юрий Марченко
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 322
Украинский журналист Юрий Марченко высмеял поводы для ссор среди украинцев и призвал общество не делать этого во время войны.
РЕАЛЬНОСТЬ:
- Вторжение;
- Обстрелы;
- Мариуполь;
- Буча;
- Харьков.
ПОВОДЫ, ЧТОБЫ УКРАИНЦЫ ПЕРЕСРАЛИСЬ:
- Не так помогаешь;
- Так по нас бьют не "грады", а "ураганы", ты что, по звуку не отличаешь?!
- Возвращающиеся в Киев — гопники и предатели;
- Оставшиеся в Киеве люди — снобы и упрямые бараны;
- Арестович задолбал шептать, ничего не слышно;
- "Я за Зелебоба не голосовал".
Я серьезно. Давайте назначим день, когда все перессоримся. Но после победы.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-