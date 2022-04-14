Украинский журналист Юрий Марченко высмеял поводы для ссор среди украинцев и призвал общество не делать этого во время войны.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Вторжение;

Обстрелы;

Мариуполь;

Буча;

Харьков.

ПОВОДЫ, ЧТОБЫ УКРАИНЦЫ ПЕРЕСРАЛИСЬ:

Не так помогаешь;

Так по нас бьют не "грады", а "ураганы", ты что, по звуку не отличаешь?!

Возвращающиеся в Киев — гопники и предатели;

Оставшиеся в Киеве люди — снобы и упрямые бараны;

Арестович задолбал шептать, ничего не слышно;

"Я за Зелебоба не голосовал".

Я серьезно. Давайте назначим день, когда все перессоримся. Но после победы.