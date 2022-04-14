Журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" пояснил, почему оценка украинцев очень важна для европейских политиков.

Идет 50-й день с начала широкомасштабного российского вторжения.

Можно однозначно констатировать – Украина не просто выстояла, но и сейчас задает тон во всем. Она задает стандарты – военные, моральные, политические, дипломатические.

Для любого политика в мире оценка его деятельности украинскими президентом, парламентом, народом, отношение этого политика к Украине – является в какой-то мере определяющим даже на выборах в собственной стране. Это они должны думать о том, что про них скажет Украина. А не мы – что о нас скажут они…

Они уже такого наговорили (в стиле украинцы и россияне – "братские народы"), что – испанский стыд просто…

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Не хотят нормально разговаривать с нами – пусть объясняют своим гражданам, почему Украина их так холодно воспринимает. Как тот же Штайнмайер, которого не согласились принимать в Киеве.

Читайте также: Категория Политика Германия уже читает мораль Украине из-за Штайнмайера Несмотря на разногласия правительство ФРГ постоянно находится в контакте с властью Украины.

О военной составляющей лучше всего расскажут военные эксперты. Я же скажу лишь следующее: по крейсеру "Москва", который отправили отдыхать – думаю, это только начало.

Надеюсь, что весь Черноморский флот РФ будет отправлен на дно украинскими военными. У которых есть и свои чудесные ракеты. Еще и западных сейчас подвезут…

Этому флоту вообще лучше из портов не выходить. Впрочем, его и там накроют.

Если говорить об информационной составляющей это войны, то, если не считать идиотов, которые внутри страны постоянно занимаются пиаром или антипиаром Порошенко, или Зеленского – в остальном всё нормально.

Хотя есть еще один неприятный момент. Я не понимаю, когда на главном единственном канале-марафоне так называемая журналистка Наташа Влащенко берет интервью у кремлевского политтехнолога Станислава Белковского. Давайте еще Шойгу эфир дадим! Как по мне, это оскорбления для украинцев. Белковский призывал открыто (и это можно найти, если поднять его прежние заявления) добить Аркадия Бабченко, например. Ему не место в "Едином марафоне".

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