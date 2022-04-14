Укр

Что беда, что Москва. Правильно называть корабли нужно - Виктор Бобыренко

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Виктор Бобыренко Виктор Бобыренко
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Крейсер "Москва" подвели двумя украинскими ракетами "Нептун" Новость обновлена 14 апреля 2022, 22:57
Крейсер "Москва" подвели двумя украинскими ракетами "Нептун"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко озвучил интересную версию удара по ракетному крейсеру "Москва".

При закладке в Николаеве ракетный крейсер Москва назвали "Слава".

Украинцы времен казачества кричали при наступлении никакое не "ура", но "СЛАВА".

Оркостан переименовал корабль под себя, чтобы с Украиной ничего не связывало.

Вот же, гадство, капитан Врунгель пел: "Как вы яхту назовете, так ана и поплывёт".

А они взяли и назвали яхту свою "Масквой". А оно что бедой, что масквой.

Правильно называть корабли нужно.

Поэтому, когда украинский воин нажимал кнопку, морские ангелы дули ему под руку.

С нами Бог, Победа и мощное оружие.

Русский военный корабель, пошел куда послали.

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