Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко озвучил интересную версию удара по ракетному крейсеру "Москва".

При закладке в Николаеве ракетный крейсер Москва назвали "Слава".

Украинцы времен казачества кричали при наступлении никакое не "ура", но "СЛАВА".

Оркостан переименовал корабль под себя, чтобы с Украиной ничего не связывало.

Вот же, гадство, капитан Врунгель пел: "Как вы яхту назовете, так ана и поплывёт".

А они взяли и назвали яхту свою "Масквой". А оно что бедой, что масквой.

Правильно называть корабли нужно.

Поэтому, когда украинский воин нажимал кнопку, морские ангелы дули ему под руку.

С нами Бог, Победа и мощное оружие.

Русский военный корабель, пошел куда послали.