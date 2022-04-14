Что беда, что Москва. Правильно называть корабли нужно - Виктор Бобыренко
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Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко озвучил интересную версию удара по ракетному крейсеру "Москва".
При закладке в Николаеве ракетный крейсер Москва назвали "Слава".
Украинцы времен казачества кричали при наступлении никакое не "ура", но "СЛАВА".
Оркостан переименовал корабль под себя, чтобы с Украиной ничего не связывало.
Вот же, гадство, капитан Врунгель пел: "Как вы яхту назовете, так ана и поплывёт".
А они взяли и назвали яхту свою "Масквой". А оно что бедой, что масквой.
Правильно называть корабли нужно.
Поэтому, когда украинский воин нажимал кнопку, морские ангелы дули ему под руку.
С нами Бог, Победа и мощное оружие.
Русский военный корабель, пошел куда послали.
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