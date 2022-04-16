Соучредитель партии "Демсокира" Виктор Трегубов об удивительном для Украины стереотипе "а что если россия обидится и нападет":

Я устал бороться с одним и тем же стереотипом. Уже и журналисты спрашивают: слушайте, а если Россия на что-то там обидится — скажем, на утопленный крейсер — и по нам как ударит!

- Что-что?

- Ну, ударит!

– Как ударит? Крым отнимет? Донецк оккупирует? Харьков разбомбит?

— Нет, ну вот войну объявит… Киев обстр… а, ну да…

Я еще немного понимаю, когда эту фигню рассказывают русские посполитые. В них в голове не укладывается, что они войну проигрывают, и они строят теории, согласно которым Россия еще действительно не била. Но когда такую же фигню повторяют наши, мне уже просто неловко.

Люди! Эй! Агов! Смотрите сюда! Да-да, в глаза!

Вот с чем мы воюем, и есть вся российская военная мощь. Да, обрыганный Чмоня тоже. Более того, они уже тянут сирийцев и африканцев, осетинов и абхазов. Они расконсервируют Град-1 и с таким успехом скоро будут снимать с постаментов Катюши. Они это делают не из любви к истории, а просто потому, что МЫ ИМ СРАКИ РВЕМ. Да, это Таманские и Кантемировские дивизии лежат, за яйца держатся и маму зовут. Да, это российское ВДВ рискует прекратить существование как отдельный род войск. Да, это крейсер Москва, флагман Черноморского флота РФ, сейчас кормит рыб.

Они не могут "отомстить", "еще больше нажать" и "ударить по-настоящему". Их ничто не сдерживает – они уже заработали себе на четыре Гааги и семь лет расстрела. Единственное, что у них есть, но не применили — это ядерное оружие, но не применяют они отнюдь не из гуманизма, а из сильного желания все же выжить самим.

Они уже бьют из всего, что есть. Они уже потеряли кучу элитных войск. Они уже шлют худших из худших. Сильнее они не "не хотят", а не могут. Вот их все.

И мы все это бьем.

Пожалуйста, не задавайте странных вопросов.