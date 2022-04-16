Укр

Новая Украина должна быть готовой отгрызть руку за укушенный палец - Юрий Романенко

Автор
Юрий Романенко Юрий Романенко
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Украинские солдаты Новость обновлена 16 апреля 2022, 15:21
Украинские солдаты

Украинский политолог Юрий Романенко считает, что украинские власти сделали правильно, проигнорировав президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Германия выделит 1 млрд евро Украине на военную помощь. А некоторые говорили, что не нужно игнорировать Штайнмайера. Нужно. Нужно показывать зубы, тем более, когда они есть. Мир жесток. И без жесткости нам места под солнцем не будет. Новая Украина должна быть именно такой — жесткой, собранной, готовой отгрызть руку за укушенный палец. Короче, боевитым медоедом Восточной Европы. Это теперь наша функция — быть реальным щитом, а не декларативным, как НАТО. Именно поэтому Чехия дает нам тяжелое оружие, Польша превратилась в стратегический тыл. Мы можем выстоять вместе против нацистского рашизма.

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Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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