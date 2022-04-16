Украинский политолог Юрий Романенко считает, что украинские власти сделали правильно, проигнорировав президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Германия выделит 1 млрд евро Украине на военную помощь. А некоторые говорили, что не нужно игнорировать Штайнмайера. Нужно. Нужно показывать зубы, тем более, когда они есть. Мир жесток. И без жесткости нам места под солнцем не будет. Новая Украина должна быть именно такой — жесткой, собранной, готовой отгрызть руку за укушенный палец. Короче, боевитым медоедом Восточной Европы. Это теперь наша функция — быть реальным щитом, а не декларативным, как НАТО. Именно поэтому Чехия дает нам тяжелое оружие, Польша превратилась в стратегический тыл. Мы можем выстоять вместе против нацистского рашизма.