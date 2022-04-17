Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука эксклюзивно для "Телеграфа" оценил, чего ждать от событий в Мариуполе в ближайшее время

Вопрос дальнейшей судьбы ребят, которые героически продолжают оборонять Мариуполь – крайне сложный. У меня нет конкретного ответа – что нужно делать.

Но, с моей точки зрения, привязывать военную помощь коллективного Запада к ситуации в Мариуполе – нечистоплотная игра. Помощь нужна в любом случае, независимо от того, что происходит в Мариуполе. Это стратегический вопрос.

Конечно, как и подавляющее большинство украинцев, я бы хотел, чтобы была успешно организована операция по деблокированию наших ребят. Но если этого не совершается – значит, такой возможности на данный момент нет. И у меня нет оснований сомневаться в руководстве Вооруженных сил Украины. Желание прийти на выручку защитникам Мариуполя, я знаю, есть невероятное – и у рядового состава, и у офицерского, и у высшего военного командования. Но, к сожалению, нет возможности.

С моей точки зрения, весь Мариуполь сейчас – это одно большое преступление россиян.

На днях один из, я так понимаю, жителей это измученного города, выложил в общий доступ видео с трекера видеокамеры на лобовом стекле авто. Он просто ехал по остаткам города. Видео продолжительностью в несколько минут демонстрирует разные улицы, разные места Мариуполя. И там нет ни одного целого жилого дома. Ни одного! Весь Мариуполь в результате военных преступлений россиян – это одна колоссальная руина. Город фактически стерт с лица земли. Жертв – тысячи. Вывезенных в неизвестном направлении из города – десятки тысяч. И это – одно большое преступление. И это касается не только Мариуполя.

Я тут недавно заставил себя смотреть очередных мерзавцев на шоу Соловьева. И там было включение Родиона Мирошника – известного поддонка из оккупированного Луганска, так называемого "советника" так называемого "главы" фейковой "ЛНР". И этот поддонок пытался обосновать те зверства, ту ненависть, с какими русские уничтожают подконтрольные украинским властям города на той же Луганщине. Он вешал лапшу, что в том же Северодонецке выкопаны некие подземные ходы-сообщения между чуть ли не всеми зданиями. Что практически в каждом здании там построен железобетонный бункер, что весь город – сплошной укрепрайон. А потому, мол, нет иного пути, кроме как стирать всё это с лица земли. Аналогичного типа басни он рассказывал о Рубежном, Попасной и так далее…

Таким неуклюжим способом эти мерзавцы стараются оправдать то варварство, которое мы наблюдаем в их исполнении в отношении мирных украинских городов. Теперь уже не только в Луганской и Донецкой областях, но и по всей Украине.

В современной военной науке есть два способа взятия городов. Или полное окружение, изоляция, фактическое принуждение к сдаче. Либо – полное уничтожение. По второму пути Россия действовала в отношение чеченского Грозного, сирийского Алеппо. Тяжело было представить, что это коснется Украины. Но, увы, мы это произошло. И именно такую стратегию РФ применяет на нашей земле.

При этом у меня нет ни малейшего сомнения, что России придется отвечать за все свои преступления. Рано или поздно. К сожалению, вряд ли рано. Нас ожидает долгая, упорная, кровопролитная и тяжелая война. В которой мы обязательно победим. При этом важно осознавать, что быстрое решение в стиле "закончим войну через месяц" – это не о нашей победе. Через месяц мы можем закончить эту войну только своей капитуляцией. Это следует понимать – и не позволить этому произойти.