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Война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публикации
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Автор
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Война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг Новость обновлена 17 апреля 2022, 15:20

Бизнесмен и блогер Роман Шрайк указал на особенности поведения украинцев в социальных сетях

Во время войны крайне важно уменьшать количество врагов и увеличивать количество друзей.

С первым успешно справляется армия, со вторым — дипломатия.

В это время наш фейсбук занят ровно противоположным — друзей и нейтралов старается превратить во врагов.

Ляпнул что-то по глупости или незнанию — враг, не занял максимально проукраинскую позицию — враг.

Одни довели себя до состояния, что плясали бы при победе Ле Пен, которая реальный враг, из-за того, что Макрон дружелюбен, но невнятен.

Другие жаждут внутреннего бунта в россии, но проклинают всех, кто ему способствует.

Третьи готовят костер для Папы Римского, параллельно требуя помощи у католических стран.

Четвертые… пятые… шестые…

Ребят, я понимаю, что война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Блог #Роман Шрайк
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