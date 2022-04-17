Война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг - Роман Шрайк
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Бизнесмен и блогер Роман Шрайк указал на особенности поведения украинцев в социальных сетях
Во время войны крайне важно уменьшать количество врагов и увеличивать количество друзей.
С первым успешно справляется армия, со вторым — дипломатия.
В это время наш фейсбук занят ровно противоположным — друзей и нейтралов старается превратить во врагов.
Ляпнул что-то по глупости или незнанию — враг, не занял максимально проукраинскую позицию — враг.
Одни довели себя до состояния, что плясали бы при победе Ле Пен, которая реальный враг, из-за того, что Макрон дружелюбен, но невнятен.
Другие жаждут внутреннего бунта в россии, но проклинают всех, кто ему способствует.
Третьи готовят костер для Папы Римского, параллельно требуя помощи у католических стран.
Четвертые… пятые… шестые…
Ребят, я понимаю, что война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг.
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