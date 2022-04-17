Бизнесмен и блогер Роман Шрайк указал на особенности поведения украинцев в социальных сетях

Во время войны крайне важно уменьшать количество врагов и увеличивать количество друзей.

С первым успешно справляется армия, со вторым — дипломатия.

В это время наш фейсбук занят ровно противоположным — друзей и нейтралов старается превратить во врагов.

Ляпнул что-то по глупости или незнанию — враг, не занял максимально проукраинскую позицию — враг.

Одни довели себя до состояния, что плясали бы при победе Ле Пен, которая реальный враг, из-за того, что Макрон дружелюбен, но невнятен.

Другие жаждут внутреннего бунта в россии, но проклинают всех, кто ему способствует.

Третьи готовят костер для Папы Римского, параллельно требуя помощи у католических стран.

Четвертые… пятые… шестые…

Ребят, я понимаю, что война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг.