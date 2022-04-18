Аналитик и публицист Виктор Андрусив предполагает, что путин начал думать и реально оценивать ситуацию

Почему Путин вряд ли проведет мобилизацию и применит ядерное оружие?

Обещал вчера ответить на эти вопросы. Сразу несколько оговорок. Я пишу слова Может и Вряд ли. То есть это мои догадки, а не утверждение. Я привожу аргументы в пользу своих предположений, а вы уже решаете, насколько считаете эти аргументы релевантными.

Базовое мое предположение, что Путин "протрезвел", начал думать и реально оценивать ситуацию. И сегодня по многим вопросам он выбирает решение, опираясь уже на другую информацию, нежели ту ложь, которую он имел до войны.

Рациональность Путина

У меня есть три аргумента, почему Путин стал рациональным.

1. Я уже его наводил – он начал арестовывать и менять свое окружение. Это означает, что он объективно оценил ситуацию, нашел виновных, и сейчас ищет решения этой ситуации.

2. Он отступил от Киева. Не "по пацански" получилось, но Путин пошел на этот шаг, который, конечно, является доказательством поражения.

3. Путин пользуется опросами. Мы это и раньше видели, но ниже я это докажу на примере ответа на заданные выше два вопроса. Мы провели свой телефонный опрос на территории РФ в начале марта, и уже месяц мы видим, что Кремль придерживается ключевых трендов. По репрезентативности — получилось очень репрезентативно, мы сверили по некоторым вопросам с результатами ВЦИОМ и корреляция очень высока.

Почему вряд ли будет всеобщая мобилизация?

1. Наш опрос показывает, что 83% россиян против мобилизации.

2. Власти РФ показали страшную истерику, когда в плен попали срочники. Песков выступил с целым осуждением каких-то командиров, которые без разрешения мобилизовали срочников. Истерика была знатная еще и потому, что это были первые пленные, которых россияне сразу согласились обменять.

3. Россияне выступают против мобилизации по простой причине. Им годами рассказывали о второй армии мира, о сотнях миллиардов на модернизацию, о Кинжалах, космических войсках и другом бреде. Они верят в непобедимость своей армии и мобилизация для них вызывает диссонанс.

4. Путин не пойдет на открытую мобилизацию потому, что это доказательство поражения. Мобилизация – это конец "спецоперации", и начало "войны". Это также публичный конец мифа о второй армии. Фактически объявление общей мобилизации является публичным доказательством поражения.

Почему вряд ли будет ядерный удар?

1. Опять же, наш опрос показывает, что 51% против того, чтобы Россия первой наносила ядерный удар. Это очень много, учитывая, что около 80% поддерживают спецоперацию.

2. Ядерный удар не является решением в военном плане. Им невозможно уничтожить всю армию соперника. Особенно тактичным. Он исполняет деморализаторскую роль.

3. Ядерный удар вряд ли деморализует нас. Представьте, что ядерный удар был нанесен по Мариуполю. Объем выстрелянных боеприпасов и разрушений уже приближается к тактическому ядерному удару. Но ведь мы не сдались.

4. Ядерный удар совсем похоронит РФ. Ни условные Китай, ни Индия, ни Израиль, ни другие африканские союзники не смогут продолжить сотрудничество или взаимодействие с РФ. Ситуация для Путина будет хуже Северной Кореи, потому что корейцы еще не создали полноценного ядерного оружия.

5. Я тоже считаю, что Путин всегда пойдет до конца и если нужно, то использует ядерное оружие. Но суть в том, что конца сейчас нет. Путин понял, что причина его поражения не столько в нашей армии и НАТО, сколько в его окружении. Грубо говоря, он считает, что его кинули. Поэтому идти до конца против нас уже нет смысла.

6. Поражение под Киевом не стало причиной ядерного удара по Украине. Это еще раз доказывает, что даже условный проигрыш не является стимулом для Путина прибегнуть к ядерному удару.

Несмотря на мои аргументы и рассуждения, мы должны жить и готовиться к худшему. Даже если не будет мобилизации или ядерного удара, мы должны жить так, будто они гарантированно состоятся. Это способ выживания.