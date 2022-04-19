Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил, каких санкций стоит ожидать в отношении россии

США созывают на 19 апреля встречу с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии. Как сообщает французское издание BFMTV, речь пойдет о вырабатывании совместной реакции на новое наступление россиян в Украине.

Думаю, западные страны будут продолжать поставлять вооружение, предоставлять экономическую помощь и точечно усиливать санкции там, где это возможно. Остальные государства вряд ли изменят свою позицию и присоединятся к санкциям против рф.

Скорее всего, могут быть подвижки в вопросе энергетического эмбарго, но оно будет вводиться лишь теми странами, которые могут себе позволить его ввести, и которые критически не зависят от импорта российских энергоносителей. В остальном – я не ожидаю изменений.

Многие сейчас задаются вопросом – есть ли смысл и далее играться в дипломатию, или пришла пора неожиданных силовых шагов, которые уничтожат путинский режим. Может быть, и пора. Но важно понимать, что ресурсов на то, чтобы вернуть все оккупированные после 2014 года территории, у нас нет. Контрнаступать сейчас тоже сложно, особенно в степных районах на юге, по крайней мере, без лишения россии преимущества в воздухе. Нам могут помочь западные партнеры, но это займет время.