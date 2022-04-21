Какие шаги следует предпринимать уже сейчас для восстановления Украины после войны

Украинский экономист, ректор-основатель American University Kyiv Роман Шеремета специально для "Телеграфа" рассказал, чем стоит заняться уже прямо сейчас

Президент Владимир Зеленский заявил, что нам самим нужно работать над созданием так называемого "плана Маршалла для Украины". То есть, пакета предложений – как будем отстраивать Украину после войны.

Почему это важно делать уже сейчас?

Во-первых, если мы планируем, к примеру, замороженные средства рф использовать для восстановления Украины, нам необходимо выиграть международные суды. На это нужно время. Именно поэтому соответствующие шаги следует предпринимать уже сегодня.

Во-вторых, следует планировать уже сейчас подписание долгосрочных документов с разными странами, к примеру, о восстановлении Киевской области. Та же Британия может взять это на себя. США, к примеру, может взять такие обязательства по Харьковщине. И так далее. Уже сейчас следует планировать, как эти страны будут действовать в этом ракурсе.

То же самое касается разрушенных обстрелами украинских городов. Уже сейчас следует определяться, какие города-побратимы могут нам помочь в их восстановлении. Чтобы выстроить такое сотрудничество – нужно время. И чем быстрее всё начнется, тем лучше.

В-третьих, следует на опережение работать с международными структурами – МВФ, Всемирный банк. Искать на будущее долгосрочные кредиты, которые нам могут предоставить беспроцентно или под очень низкий процент. Плюс – договариваться о списании уже имеющихся задолженностей (частично или полностью).

Руководству Украины необходимо создать рабочие группы, которые здесь и сейчас работали бы над разработкой таких планов. Следует сделать ставку как на украинских экономистов, стратегов, так и на зарубежных (возможно, наших земляков, работающих в тех же США и способных предоставить пакеты определенных предложений). То есть, провести своеобразный аутсорсинг – чтобы разные команды мыслителей могли предложить свои идеи для Украины.

Всё это, подчеркиваю, требует времени. И чем раньше мы начнем это делать – тем быстрее сможем начать воплощать восстановительные планы в жизнь.