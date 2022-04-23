Если мы продержимся следующие две недели, мы выиграем войну. Не исключено, что по максимальному сценарию - Виктор Трегубов
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Соучредитель партии "Демсокира" Виктор Трегубов высказался по поводу того, от чего сейчас зависит выживание Украины и самих украинцев:
Мое маленькое личное мнение.
Я – капитан Вооруженных Сил Украины.
Я тоже человек с определенным багажом знаний и контактов. Двадцать лет в журналистике и знание большинства людей в Украине, которых нужно знать.
Исходя из этого, я убежден, что если мы удержимся в следующие две недели, не позволив россиянам окружить наши силы на Донбассе — мы выиграем эту войну. Не исключено, что по мак4симальному сценарию. Вы знаете, что такое максимальный сценарий. Если не удержимся, ситуация из тяжелой станет смертельно опасной.
Ключевым элементом сейчас является поставка оружия и быстрая тренировка новых подразделений. В том числе — быстрое овладение иностранными образцами.
Я знаю (и именно знаю, а не представляю, спекулирую или предполагаю, потому что "это моя работа — знать") — что одним из ключевых нарративов российской пропаганды сейчас является срыв поставок Украине вооружений. Ибо они тоже в курсе предыдущих абзацев.
Наше выживание, и я имею в виду как выживание Украины как геополитического субъекта, так и выживание украинцев как значимой нации, так и физическое выживание многих из тех, кто читает это, зависит от того, удастся ли нам получить и вовремя применить это оружие.
В ближайшее время распространение вышеупомянутых нарративов, из уст кого бы то ни было — это вклад в наше уничтожение. Избегайте этого любой ценой. И не давайте это делать другим, ни вне страны, ни внутри нее. Именно сейчас — без всяких "но", простите.
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