Соучредитель партии "Демсокира" Виктор Трегубов высказался по поводу того, от чего сейчас зависит выживание Украины и самих украинцев:

Мое маленькое личное мнение.

Я – капитан Вооруженных Сил Украины.

Я тоже человек с определенным багажом знаний и контактов. Двадцать лет в журналистике и знание большинства людей в Украине, которых нужно знать.

Исходя из этого, я убежден, что если мы удержимся в следующие две недели, не позволив россиянам окружить наши силы на Донбассе — мы выиграем эту войну. Не исключено, что по мак4симальному сценарию. Вы знаете, что такое максимальный сценарий. Если не удержимся, ситуация из тяжелой станет смертельно опасной.

Ключевым элементом сейчас является поставка оружия и быстрая тренировка новых подразделений. В том числе — быстрое овладение иностранными образцами.

Я знаю (и именно знаю, а не представляю, спекулирую или предполагаю, потому что "это моя работа — знать") — что одним из ключевых нарративов российской пропаганды сейчас является срыв поставок Украине вооружений. Ибо они тоже в курсе предыдущих абзацев.

Наше выживание, и я имею в виду как выживание Украины как геополитического субъекта, так и выживание украинцев как значимой нации, так и физическое выживание многих из тех, кто читает это, зависит от того, удастся ли нам получить и вовремя применить это оружие.

В ближайшее время распространение вышеупомянутых нарративов, из уст кого бы то ни было — это вклад в наше уничтожение. Избегайте этого любой ценой. И не давайте это делать другим, ни вне страны, ни внутри нее. Именно сейчас — без всяких "но", простите.