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Если мы продержимся следующие две недели, мы выиграем войну. Не исключено, что по максимальному сценарию - Виктор Трегубов

Автор
Виктор Трегубов Виктор Трегубов
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россия пытается сорвать поставки оружия Украине от стран Запада
россия пытается сорвать поставки оружия Украине от стран Запада

Соучредитель партии "Демсокира" Виктор Трегубов высказался по поводу того, от чего сейчас зависит выживание Украины и самих украинцев:

Мое маленькое личное мнение.

Я – капитан Вооруженных Сил Украины.

Я тоже человек с определенным багажом знаний и контактов. Двадцать лет в журналистике и знание большинства людей в Украине, которых нужно знать.

Исходя из этого, я убежден, что если мы удержимся в следующие две недели, не позволив россиянам окружить наши силы на Донбассе — мы выиграем эту войну. Не исключено, что по мак4симальному сценарию. Вы знаете, что такое максимальный сценарий. Если не удержимся, ситуация из тяжелой станет смертельно опасной.

Ключевым элементом сейчас является поставка оружия и быстрая тренировка новых подразделений. В том числе — быстрое овладение иностранными образцами.

Я знаю (и именно знаю, а не представляю, спекулирую или предполагаю, потому что "это моя работа — знать") — что одним из ключевых нарративов российской пропаганды сейчас является срыв поставок Украине вооружений. Ибо они тоже в курсе предыдущих абзацев.

Наше выживание, и я имею в виду как выживание Украины как геополитического субъекта, так и выживание украинцев как значимой нации, так и физическое выживание многих из тех, кто читает это, зависит от того, удастся ли нам получить и вовремя применить это оружие.

В ближайшее время распространение вышеупомянутых нарративов, из уст кого бы то ни было — это вклад в наше уничтожение. Избегайте этого любой ценой. И не давайте это делать другим, ни вне страны, ни внутри нее. Именно сейчас — без всяких "но", простите.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Вооружение #Запад
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