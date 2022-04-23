Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" объяснил последние заявления по Приднестровью

В МИД Молдовы вызвали российского посла.

Это произошло после заявления замкомандующего Центральным военным округом России о том, что страна-агрессор стремится получить контроль над югом Украины. В том числе, чтобы получить выход в Приднестровье, где якобы "отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения".

Заявление российских военных о "втором этапе спецоперации" и их намерение дойти до Приднестровья, где якобы притесняют интересы русскоязычного населения, выглядят смешно. Ведь Приднестровье как раз таки является российским анклавом на территории Молдовы.

Отмечу, что молдавский парламент недавно запретил использовать георгиевскую ленту и символы российской войны в Украине – печально известные буквы V и Z. И это может привести к обострению внутри страны.

При этом, как по мне, ситуация в Молдове не настолько критична. Она географически граничит лишь с Украиной (на севере, востоке и юге) и Румынией (на западе). И в этом смысле в определенной мере защищена от российской агрессии.

А потому очередные воинственные заявления российских военных и МИД следует воспринимать скорее как сигналы президенту Молдовы – Майе Санду, которая имеет большинство в парламенте и контролирует правительство. Сигналы, что она должна действовать более решительно, более активно. И вести определенные наступательные действия на "русский мир" внутри своей страны. А не пытаться нейтралитетом касательно российско-украинской войны прикрыть собственную нерешительность.

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Вопрос того, что Молдова может стать следующей после Украины целью российской агрессии стоит довольно остро. И на этот вопрос надо давать соответствующий ответ. В том числе противодействием российским поползновениям. Прием противодействием – конкретными мерами.

Думаю, что ситуация в Молдове будет развиваться довольно динамично. Но я уверен, что у официального Кишинева достаточно сил и возможностей, чтобы удержать ситуацию под контролем.

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