Бывший депутат и экс-зампредседателя Совмина Крыма Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" высказал мнение, что гарантии безопасности не работают

Переговоры со странами-партнерами о гарантиях безопасности для Украины завершатся в течение недели. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Но я думаю, что нужно прекратить уповать на некие гарантии безопасности.

У нас, с точки зрения международного права и цивилизованных отношений государств, было достаточно гарантий безопасности и до российского нападения. В том числе – большой российско-украинский договор, много соглашений по конкретным темам. Плюс – тот самый Будапештский меморандум.

Но в итоге мы оказались в условиях, когда никакие гарантии не работают. Когда ядерная держава и, к сожалению, пока еще член Совбеза ООН, начала агрессию против суверенной державы.

Поэтому, с моей точки зрения, следует перестать вести пустые разговоры на эту тему. По крайне мере, в той части, что мы надеемся получить какие-то гарантии от рф. В сложившейся ситуации это – абсурд.

Думаю, все убедились (и украинское политическое руководство, и весь наш народ), что главной гарантией безопасности является сильная и профессиональная украинская армия, мощная оборонная промышленность, которая в состоянии обеспечить, по крайней мере, основные потребности обороны страны.

А уже на второй позиции – системы коллективной безопасности. И тут какие-то полумеры, бумажные гарантии от кого-то – ничего не стоят. Если отминусовать россию, от кого мы хотим получить такие гарантии? От США, Великобритании, европейских партнеров? Но каждая из этих стран является членом НАТО. И если она начинает военной силой защищать Украину – то это означает, что и всё НАТО вступает в такую войну. Чего не будет.

Поэтому хватит заниматься самообманом! Надо понимать, что мы или вступаем в НАТО (уже после войны), или не вступаем (и тогда рассчитывать приходится на свои силы). Еще один вариант – инициировать создание, возможно, более дееспособных, твердых в защите демократии и общечеловеческих ценностей, более результативных альянсов. И Украина может быть инициатором создания таких альянсов.