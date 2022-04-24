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Никогда не трогай украинцев: как популярная стратегия "Казаки" предсказала будущее - Илья Полуденный

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Илья Полуденный Илья Полуденный
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Украинцы – это непобедимые казаки из одноименной игры-стратегии 2000-х Новость обновлена 24 апреля 2022, 15:55
Украинцы – это непобедимые казаки из одноименной игры-стратегии 2000-х

Психолог Илья Полуденный поделился мнениями, чем украинский народ напоминает казаков с игры-стратегии "Казаки"

Как правило пишу о психологии, но сейчас патриотически-ностальгическое.⠀

Была во времена юности популярная на компе стратегия – "Казаки" (кто 30+ пустили слезинку). Разработчики игры, что важно, украинцы — GSC Game World.

В этой стратегии можно было играть за страны, участвовавшие в европейских войнах. За все страны Европы, добыв ресурсы, была механика технологически "перейти" с 17 до 18 века. Это давало новые научные апдейты и уникальные юниты. Кто первый перешел - тот самый п***атый стратег и его все боялись.⠀

Была среди этих десятков стран и наша Мамочка. Никакого перехода в 18 век у Украины не было, апдейтов крутых в научной академии не появлялось, и в отношении юнитов была скромная.⠀

Но разработчиков все равно постоянно критиковали, что Украина не сбалансирована. Во-первых, юниты были очень сильными. Сердюки самые сильные среди воинов на дистанции, а сечевые казаки носились по карте как бешеные. Только за какую Францию "каре" построил из пехоты, а тебе уже забежали в ср*ку и нарезают. Разработчики говорили: "Все сбалансировано, у Украины же нет технологий взамен".

Но было и во-вторых. В игре одна из ключевых механик – захват крестьян. Как это работало: прибежал ты на вражескую, например, Саксонскую базу, а там крестьяне что-то возятся, зерно собирают, лес валят. Если рядом с крестьянами были воины-хранители, то они начинали вас атаковать все вместе, но если не было охраны, то крестьяне просто переходили на вашу сторону. Типа на**я эти проблемы.

Только у единой Украины эта механика не работала. То есть прибегали вы кузнечиками на базу Украинцев, там у крестьян посевная, и им пох** есть рядом воины или нет, они берут мешки или что там в руках и начинают вас теми мешками п**ть. Захватить украинских крестьян было просто технически невозможно. Доходило до смешного, на некоторых соревнованиях запрещали играть за Украину, потому что можно было построить базу, наклепать кучку крестьян и через 2 минуты выиграть, потому что дали всем п**ды лопатами.

Игроки кричали: "Это не честно!"

Разработчики отвечали: "Это исторически!"

Игроки кричали: "Ой, да прям!"⠀

Через 20 лет хочется в конце концов сказать тем критикам — ну-ка по закрывали еб***ники.

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